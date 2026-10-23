《中国工农红军长征胜利90周年》纪念邮票发行
人民日报 2026-10-23 10:25:00
22日，中国邮政正式发行《中国工农红军长征胜利90周年》纪念邮票1套6枚。邮票图案名称分别为：踏上征程、血战湘江、遵义会议、激战腊子口、胜利会师、弘扬伟大长征精神。
22日，中国邮政正式发行《中国工农红军长征胜利90周年》纪念邮票1套6枚。邮票图案名称分别为：踏上征程、血战湘江、遵义会议、激战腊子口、胜利会师、弘扬伟大长征精神。
该套邮票前5枚采用历史写实油画风格，第六枚运用象征写意的视觉语言。邮票印制使用高精度胶版工艺。
该套邮票将在全国指定邮政网点、集邮网厅、中国邮政手机客户端、中国邮政微邮局集邮微信商城和中国邮政商城微信小程序出售，出售期限6个月。配合该套邮票的发行，中国集邮有限公司同步推出《中国工农红军长征胜利90周年》纪念邮票首日封、纪念封、护邮卡、邮戳卡、纪念铜章珍藏套装等配套产品，覆盖首日实寄、集藏赏析、专题纪念等不同需求。
来 源：人民日报
原标题： 《中国工农红军长征胜利90周年》纪念邮票发行
记者 韩鑫
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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