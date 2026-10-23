人民日报 2026-10-23 10:27:04

10月22日，国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会。商务部副部长蒋成华在会上表示，今年以来，中国始终坚持以开放合作对冲不利因素的影响，吸收外资保持良好势头，呈现出规模总体平稳、结构优化升级、来源稳定多元的特点。“十五五”规划纲要为未来五年中国经济社会发展擘画蓝图，也为外资企业提供了一份“机遇清单”。

10月22日，国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会。商务部副部长蒋成华在会上表示，今年以来，中国始终坚持以开放合作对冲不利因素的影响，吸收外资保持良好势头，呈现出规模总体平稳、结构优化升级、来源稳定多元的特点。“十五五”规划纲要为未来五年中国经济社会发展擘画蓝图，也为外资企业提供了一份“机遇清单”。

“1至9月，高新技术产业引资保持高速增长，增幅达到33.8%，占比达41.6%。”蒋成华说，从含“绿”量看，节能环保清洁产业引资同比增长11.1%，一批外资零碳工厂相继落地，全部使用的是绿色电力。从含“数”量看，数字经济产业引资同比增长7%，不少跨国公司正结合中国消费热点，布局线上渠道，深耕社交电商，并把中国运营经验复制到海外。从含“新”量看，研发与设计服务业引资同比增长达到59.2%，跨国公司正加快在华建设全球创新枢纽，并基于在中国市场的创新成果反哺全球。

商务部外国投资管理司负责人吴迪说，外资企业在促进产业升级、带动技术创新、链接全球市场等方面发挥着积极作用。“十五五”时期，商务部将坚持稳存量、扩增量、提质量协同发力，引导外资更好服务高质量发展。

一是全力稳住存量，夯实外资基本盘。当前，我国存量外资企业已经超过了56万家。下一步，将全面落实外资企业国民待遇，在政府采购、招投标、标准制定等方面对内外资企业一视同仁，加大知识产权保护力度，营造公平竞争环境。同时，健全外商投资服务保障体系，放大外资企业圆桌会效能，及时解决企业经营遇到的困难问题，稳定跨国公司在华长期发展预期。

二是积极扩大增量，释放外商投资新的潜能。今年以来，全国新增84个重点外资项目，6个标志性项目，总投资近200亿美元。下一步，将深化云计算、生物技术、独资医院等领域开放试点，释放服务业引资潜力，落实好境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策，以更大力度促进外商投资企业增资扩产、布局新赛道项目。

三是着力提升质量，推动外资向新向优。进一步优化引资结构和方向，撬动外资在技术创新、产业迭代、强链固链等方面的增长动能。特别是落实好鼓励外商投资产业目录，引导外资更多投向新兴产业和未来产业，提供更多优质、前沿的产品和服务。支持外资企业加快技术创新和改造升级，带动上下游企业协同向数字化、绿色化转型。同时，还将做好支持外资企业平等参与可再生能源交易、持续提升数据跨境流动便利化水平等工作。

“我们将持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，敞开合作大门、共享发展红利，让广大外资企业深度参与中国式现代化进程，共享中国新质生产力发展带来的时代机遇，实现互利共赢、共同发展。”蒋成华说。

来 源：人民日报

原标题： “十五五”规划纲要为外资企业提供“机遇清单”

记者 王俊岭

本文转自：温州新闻网 66wz.com