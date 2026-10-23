温度新闻 2026-10-23 10:38:59

近日，”越来越多人不接陌生电话“这个话题冲上热搜，大家频频点头，还有人补充：只有那种连着打两个的可能会接一下。在人们的内心账本里，不接电话的“隐形成本”，远低于接听电话的“确定性风险”。

近日，”越来越多人不接陌生电话“这个话题冲上热搜，大家频频点头，还有人补充：只有那种连着打两个的可能会接一下。在人们的内心账本里，不接电话的“隐形成本”，远低于接听电话的“确定性风险”。

来 源：温度新闻

原标题： 不接陌生来电 我是慎重考虑过的

本文转自：温州新闻网 66wz.com