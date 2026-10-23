温度新闻 2026-10-23 10:38:59

近日，山东一个医院招聘，连行管、后勤、护理在内的岗位均要求博士学历。看到这个，我们普通人真是瑟瑟发抖。院方称这是“管理升级”，但在我们普通人看来，这反映出当下社会的学历通胀与资源浪费困境。

近日，山东一个医院招聘，连行管、后勤、护理在内的岗位均要求博士学历。看到这个，我们普通人真是瑟瑟发抖。院方称这是“管理升级”，但在我们普通人看来，这反映出当下社会的学历通胀与资源浪费困境。 来 源：温度新闻 原标题： 医院招后勤都要求博士学历了 我们普通人怎么办啊？ 本文转自：温州新闻网 66wz.com