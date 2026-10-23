温度新闻 2026-10-23 10:35:14

“小天才封闭社交倒逼家长购买”的话题冲上微博热搜第一。

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来 源：温度新闻

原标题： 一块手表的“社交壁垒” 算计了孩子的童年收割了家长的焦虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com