正在阅读：一块手表的“社交壁垒” 算计了孩子的童年收割了家长的焦虑

一块手表的“社交壁垒” 算计了孩子的童年收割了家长的焦虑

温度新闻 2026-10-23 10:35:14
“小天才封闭社交倒逼家长购买”的话题冲上微博热搜第一。

“小天才封闭社交倒逼家长购买”的话题冲上微博热搜第一。

来　源：温度新闻

原标题： 一块手表的“社交壁垒” 算计了孩子的童年收割了家长的焦虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11