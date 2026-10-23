温度新闻 2026-10-23 10:36:58

买一送一，消费者当然喜欢。但茉莉奶白店庆首日，多地门店爆单，有的还闭店。这究竟是送福利，还是让大家花时间“买单”

买一送一，消费者当然喜欢。但茉莉奶白店庆首日，多地门店爆单，有的还闭店。这究竟是送福利，还是让大家花时间“买单”？

来 源：温度新闻

原标题： 奶茶又“瘫痪式爆单” 这是福利还是负担

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