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奶茶又“瘫痪式爆单” 这是福利还是负担

温度新闻 2026-10-23 10:36:58
买一送一，消费者当然喜欢。但茉莉奶白店庆首日，多地门店爆单，有的还闭店。这究竟是送福利，还是让大家花时间“买单”

买一送一，消费者当然喜欢。但茉莉奶白店庆首日，多地门店爆单，有的还闭店。这究竟是送福利，还是让大家花时间“买单”？

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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