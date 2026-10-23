温州文旅资讯 2026-10-23 10:51:39

「温州趣拍点」2.0全城寻机位，20佳机位月底揭晓，名单出炉前温小旅先带你去探路，陆续解锁好出片的宝藏地。这一期，6个绝佳机位已就位，快带上手机，我们出发~

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@小红书-南希姐姐爱旅行

如果童话有颜色，那一定是「七彩洞头村」的模样。站在韭菜岙沙滩的灯塔旁望去，马卡龙色石屋顺着山坡层层铺开，仿佛一秒闯入了宫崎骏的动画世界

组图@小红书-南希姐姐爱旅行

— 咔嚓指南 —

①双机位任选：无论你是在明黄灯塔旁，还是坐在沙滩的礁石上，以对岸的彩色渔村为背景，色彩碰撞都超级吸睛；

②长焦压缩：用长焦拉近对岸，拍出彩色石屋层层叠叠的梦幻感；

③波光碎金：等海面波光粼粼时抓拍，治愈感拉满；

④穿搭建议：浅色或亮红，在彩村与黄塔前最出挑。

@小红书-陈子珊

泰顺「北涧桥」边，有一排长长的矴步横跨清澈的溪水。古树蔽日，水里游弋着成群的红色锦鲤，若逢11月乌桕红透，红叶垂落水面，配上一袭古装走过矴步，满是温婉的江南水韵

@浙江文旅资讯

组图@泰顺廊桥氡泉旅游度假区

— 咔嚓指南 —

①桥上俯拍：摄影师站在北涧桥上往下拍，将走过矴步的同伴、古树与锦鲤一同框入；

②秋季限定：11月乌桕红了最出片，用红叶做前景，人在矴步上走，古风拉满；

③穿搭道具：汉服、旗袍或素色长裙，撑一把油纸伞，江南氛围感十足；

④低机位抓拍：蹲在溪边，以满水面的红锦鲤为背景，拍人走过矴步的特写，灵动又治愈。

组图@小红书-z小姐

「苍南冇事•restaurant」，紧挨着狮山站铁轨，复古信号灯前，列车呼啸而过，像极了日剧里的镰仓街角。阴天来这里刚刚好，低饱和的灰调自带胶片滤镜，撑一把透明伞等风、等车，满屏都是电影感

组图@小红书-？？一颗椰耶汁

— 咔嚓指南 —

①阴天绝配：带一把透明伞，灰调天空配红绿灯与列车，日系清冷感拉满；

②抓拍同框：动车5-10分钟一班，站信号灯旁开连拍，收进人、标牌与飞驰列车；

③隐藏机位：店外庭院草坪、旁边狮山公园稻田，18:30后亮灯夜景也极出片。

@小红书-oh

灵峰景区的「果盒桥」，横跨在一汪碧绿澄澈的凝碧潭上，换上一身素色穿搭或新中式立于桥上，身旁是垂落的绿藤，脚下是翡翠般的“果冻水”，自带清冷仙侠滤镜，宛如误入了避世秘境

组图：诸葛尚雅/摄

— 咔嚓指南 —

①桥上仰拍：摄影师站对岸或桥下，以垂落的绿藤为前景，仰拍人立于桥上的身姿，像武侠里的避世高人；

②桥上俯拍：站在桥上往下拍，把青石桥拱与翡翠水面的倒影同框，拍出完美的“水镜”；

③桥边踩水：坐在石头上，脚探进清透的碧水里，灵动又清冷；

④穿搭建议：新中式、素色穿搭或古风，带把折扇或佩剑更有江湖气；晴天水色最蓝绿，雨后藤蔓更青翠。

@小红书-七都.孤独的树coffee

「七都岛」的田野中央，大榕树静静伫立了六十载，风吹过稻浪，它便成了整片田野的守望者，站在树下感受荫蔽，或远远望着它的轮廓，一树四季，每一帧都是一幅治愈的田园画卷

组图@小红书-七都.孤独的树coffee

— 咔嚓指南 —

①日系电影感：推一辆单车/走在路上，以大树和远山为背景，定格青春叙事感；

②树下乘凉：坐在树根旁，或站在树荫下抬头看树叶，光影斑驳，自带文艺气质；

③穿搭建议：日系休闲风、浅色衬衫、白T恤或制服风，清爽的配色和绿野蓝天绝搭；

④最佳时机：晴朗的下午4-5点，阳光斜照在田野上，草叶边缘发着光，原片直出就像日剧截图。

组图@小红书

瑞安马屿镇的「方氏眼镜」里，藏着一座极简美学馆，三角切面与立方体解构交织，将空间切割出利落的几何感，阳光顺着缝隙倾泻，落在枯枝、青苔与粗犷景石上，光影交错，随便找个角落一站，就是杂志大片的既视感

组图@小红书

— 咔嚓指南 —

①光影切割：下午3:00-5:00最佳，斜阳透过几何缝隙洒下，站在光里拍剪影或侧脸，高级感拉满；

②极简穿搭：选单色系或设计感强的衣服，在纯色空间里极其吸睛；

③隐藏机位：利用几何取景框拍枯枝盆栽，或者走上楼梯，俯拍极简线条；

④空间氛围：这里集展厅、咖啡与书吧于一体，喝杯咖啡随手拍，就是美术馆大片。

温州处处是天然摄影棚，一拍就出片，这一期先拍到这，下一期，20佳机位即将重磅揭晓。「温州趣拍点」2.0征集活动还在继续，如果你也有私藏的宝藏机位，别藏着，点这里，快来推荐，下一处出圈机位，等你来定~

来 源：温州文旅资讯

原标题： 温州趣拍点啥？这几个机位，主打“不烧心”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com