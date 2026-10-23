话题五：千年商港，驶向深蓝

2026-10-23 14:58:00

10月，第140届广交会启幕，温州泵阀产业借展“出海”；温州港首条直航西非集装箱航线开通。2025年，全市进出口总额首破3000亿元、达3116.5亿元，贸易伙伴覆盖237个国家和地区。从“商行天下”到“货畅其流”，开放的温州，正把生意做到更远的远方。

1、请参赛者围绕所提供的素材，自拟题目，联系生活实际，撰写800字至1500字的原创评论，力求导向正面，观点鲜明。

2、团队参赛选手请将参赛作品直接提交给所属团队负责人，由负责人分类汇总后在规定的截止时间前，填写《温州市第十三届时政评论挑战赛作品报送汇总表》，将所有作品统一打包发送至邮箱wzpinglun@163.com。团队参赛选手需在作品标题下注明参赛信息，格式为（团队名+姓名+联系方式）。

3、个人参赛选手直接将作品发送至邮箱wzpinglun@163.com，文件名格式为（时评赛+姓名+联系方式）。

4、作品须在2026年11月10日前提交赛事组委会。

本文转自：温州新闻网 66wz.com