警惕涉西藏巴青7.0级地震不实信息（2026·10·23）

全国网络辟谣 2026-10-23 19:23:41

辟 谣 警惕涉西藏巴青7.0级地震不实信息

详情：西藏巴青7.0级地震发生后，网上流传多条关于本次地震的不实消息，引发关注。

1.地震发生后，网上流传“此次震中烈度可能达到八到九度”，更有人言之凿凿表示“此次地震预估烈度：10”的消息，并称数据来源于中国地震台网。经查中国地震台网等官方平台，均未公布此次地震烈度；中国地震局已派出工作组赴震区开展现场调查、烈度评定等工作，此次地震烈度尚未评定，网传地震烈度信息并无权威依据。

2.地震发生后，有网民转发官方来源的地震速报文字，所配房屋损毁及白天救援的图片、视频却与实际情况不符，系“移花接木”、AI生成。此类画面并非本次西藏巴青地震现场，属于张冠李戴、虚构灾情，请勿转发扩散。

3.地震发生后，有网民假装身在震区发布帖文称“自己身处震区晃得厉害，差点被吓死了”。经核查，账号IP归属地与发帖位置均显示为江苏。此类账号仅发布一条稿件，系临时注册“起号”、冒充现场网民博流量。

经核实，上述网传内容均为谣言。每当灾情发生后，网络上易滋生各类谣言，提醒各位网民对假冒权威、伪造科学、借机牟利、夸大事实的消息保持警惕，做到不造谣、不信谣、不传谣。（来源：羊城晚报）

辟 谣 网传“辽宁锦州大暴雨致街道成海车辆被淹”系谣言

详情：近日，有网民发布视频并配文称“辽宁锦州大暴雨，街道成海车辆被淹”，引发关注。经属地街道办事处核查，辽宁省锦州市近日未出现暴雨天气，网传视频与实际情况不符，系不实信息。请网民以气象、应急等部门官方渠道发布的雨情、预警信息为准，不信谣、不传谣，不随意转发未经核实的信息，共同维护清朗网络环境。（来源：“锦州辟谣”微信公众号）

科 普 西藏巴青发生7.0级地震，余震怎么防？

详情：10月22日22时33分，西藏那曲市巴青县（北纬32.40度，东经93.79度）发生7.0级地震，震源深度10千米。据中国地震台网正式测定，主震发生后，当地连续发生数次余震。余震的两个显著特点，一是强弱多与主震大小相关，二是强度和次数会随着时间逐渐衰减。面对余震，人们该如何防范？

搭建临时避震场所谨慎选址：常见的地震次生灾害有山体滑坡、水库溃堤、堰塞湖泄漏崩塌等，因此在搭建临时避震场所时需避开此类选址。

防范危房进一步破坏伤人：主震后余震持续不断，在专业部门尚未对房屋进行安全鉴定之前，即使自家房屋尚未倒塌，震后也不要贸然进入或居住。

此外，救援人员和互救人员在震后短时间内的余震密集活动期间，必须有一定的防护措施，提高防范余震的意识和技能，减少余震伤亡。（来源：央视新闻客户端）

误 区 今日霜降丨霜降当天没有霜，预示着荒年？

真相：霜降当天没有霜，是否预示着荒年？事实上，这只是古人在农耕时代基于气候规律和农业经验总结出的经验之谈，具有一定的合理性，但也存在时代和地域的局限性。霜的形成取决于多种气象因素，同时现代农业收成更多依赖于农业技术、灌溉、施肥等因素，“霜降”当天有无霜，与农作物收成没有必然联系。（来源：“广西网络举报”微信公众号）

通 报 陕西咸阳公安机关发布3起网络谣言典型案例

详情：“净网2026”专项行动开展以来，陕西咸阳公安机关持续加大网络生态治理力度，依法严厉打击整治网络谣言乱象，切实维护健康清朗网络空间。现公布3起典型案例。

案例一：永寿县网民赵某某等四人为博取流量，吸引眼球，发布“某村西瓜没人要、可随意捡拾”虚假短视频，造成不良社会影响。

案例二：彬州市网民王某为博取流量，吸引眼球，在社交平台发布一条“人员走失”的虚假短视频，扰乱公共秩序。

案例三：三原县网民靳某某为博取眼球，吸引流量，在未经核实的情况下，在社交平台发布虚假视频信息，引发网民关注和议论，造成不良社会影响。

目前，以上人员均已被属地公安机关予以行政处罚。（来源：“咸阳公安”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com