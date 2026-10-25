央视网 2026-10-25 12:31:10

10月25日，广西南宁马山县林业局发布情况说明。近日，有媒体报道该县加方乡民治村一个用于农业灌溉的地头水柜内发现多只猴子溺亡。经核实，系猴群下山饮水时不慎溺亡。

据“马山县融媒体中心”微信公众号消息，10月25日，广西南宁马山县林业局发布情况说明。近日，有媒体报道该县加方乡民治村一个用于农业灌溉的地头水柜内发现多只猴子溺亡。经核实，系猴群下山饮水时不慎溺亡。事发后，该县相关部门第一时间赶赴现场处置。目前，溺亡猴子已全部打捞并作无害化处理，水柜及周边已完成首轮消杀。进山入口设有警戒线和警示牌，柜内已投放竹竿等攀爬物、增设简易逃生通道，防止类似情况再次发生。下一步，马山县将举一反三，对辖区同类设施开展安全排查，落实防护措施，及时回应社会关切。

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原标题： 广西马山县一水柜内发现多只猴子溺亡 官方通报

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