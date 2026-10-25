温州发布 2026-10-25 14:58:29

近日，温州市迎来一个重要时刻——南麂列岛国家级海洋自然保护区入选2026年生物多样性关键区（KBAs），并获颁KBA牌。至此，我国KBA增至6个，南麂成为其中唯一海洋性关键区。

近日，温州市迎来一个重要时刻——南麂列岛国家级海洋自然保护区入选2026年生物多样性关键区（KBAs），并获颁KBA牌。至此，我国KBA增至6个，南麂成为其中唯一海洋性关键区。

KBAs，指的是对全球生物多样性可持续性具有重要贡献的区域，涵盖陆地、淡水和海洋生态系统中濒危动植物至关重要的栖息地。南麂列岛跻身全球保护名录，是对温州深耕海洋保护工作的巨大肯定。

项曙光 摄

从1716种到2929种

南麂的“家底”在持续“长大”

南麂生物物种总数达2929种，其中海洋生物2157种、约占73.6%，陆生动植物772种、约占26.4%。与建区时1716种相比，累计增加1213种。其中，中华凤头燕鸥、黄胸鹀、黑脸琵鹭、田鹀等IUCN（世界自然保护联盟）《世界自然保护联盟濒危物种红色名录》物种相继被记录。

家底持续“长大”，源于长期科研积淀。2023年南麂启动“南麂列岛国家级海洋自然保护区综合科学考察”项目，系统开展岛陆、潮间带和海域生物多样性调查，进一步摸清生物家底。KBA认定强调“全球范围内的不可替代性”，这意味着不仅要证明南麂物种丰富，更要论证南麂在全国乃至全球生物多样性保护格局中的独特地位。为此，当地提前一年谋划，联合浙江大学专家学者反复论证贝藻类“南北交错带”分布特征、珍稀鸟类停歇地功能等关键指标。

项曙光 摄

全国6个KBA中唯一

南麂的海洋性关键区价值

南麂此前已拥有国家级自然保护区、世界生物圈保护区、国际重要湿地等多张“名片”。而此次入选的KBA以生物多样性价值本身为核心，用统一国际标准回答“这里为什么在全球范围内不可替代”。如果说前面的“名片”更多解决的是“怎么保护”，那么KBA回答的是“为什么值得保护”，是对南麂生物多样性价值的国际科学背书。

国家海洋信息中心海洋生态研究室副主任陶以军表示，KBA保护理念与我国以国家公园为主体的自然保护地体系建设、生态保护红线制度高度契合。下一步，应将KBA纳入国家海洋空间规划与国家生物多样性战略与行动计划，并依托南麂列岛等保护区开展海洋KBA试点。

南麂入选KBA，对我国海洋环境保护具有重要意义。它增强了我国海洋KBA的代表性和国际显示度，也为海洋类型KBA识别、申报和管理提供了示范，推动海洋保护从“经验管理”走向“标准引领”，海岛海洋生态系统持续向好，让“贝藻王国”在全球生物多样性保护格局中持续发出中国声音。

来 源：温州发布

原标题： 全国唯一海洋性关键区，在温州诞生！

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com