晴好天气回归 今年编号台风已达31个追平本世纪纪录
温州网讯 今年第30号台风“蔷琵”已走远。10月25日起，温州天气转多云到晴，连晴可到月底。
据市气象台一周预报，接下来一周温州以多云到晴为主，28日云系增多。市区最低气温17至19℃，最高25至27℃，其中28日白天最高仅24℃；昼夜温差多在7至9℃。
此次冷空气带来的风不小。沿海海面今天偏北风6级阵风7至8级，后半夜起增强，后天下午可达7至8级阵风9级；温台渔场同期有7至9级大风。瓯江口区明天偏北风5至6级，后半夜起增强至5至6级阵风7级。28日或29日早晨，我市山区最低气温可降至11至13℃。
“蔷琵”北上的同时，今年第31号台风“烟花”已于24日凌晨在西北太平洋洋面生成，今天位于关岛塞班以东约2150公里洋面，为强热带风暴级，未来对我国海区无影响。
今年编号台风已达31个，追平2013年，并列21世纪以来最多。1991年至2020年，西北太平洋和南海年均生成台风25.1个，目前已比常年偏多两成以上；历史上最多的是1967年，40个。气象专家分析，这与超强厄尔尼诺下西太平洋台风更活跃有关。11月至12月仍可能有台风生成，纪录或被刷新。
这样的连晴对田间是好事。当前部分地区晚稻正处灌浆乳熟期，预计11月中旬开镰，昼夜温差大有利于干物质积累，但沿海大风未歇，倒伏风险仍在。
连晴之后天干物燥，森林火险等级将随之升高，进山游玩请勿携带火种。早晚凉意渐重，注意添衣。
来 源：温州日报
记者 徐龙飞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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