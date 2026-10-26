这场行动专为打好一个“球” ！苍南“南哥篮球”六大行动启动

温州日报 2026-10-26 08:32:00

2026浙BA省级争霸赛小组赛推进至今，苍南队成为全省唯一六连胜的参赛球队，篮球已成为苍南一个鲜明的符号。10月25日，苍南启动“以球育人？南哥篮球”教育强县工程六大行动，以篮球为小切口探索县域体教融合、校园篮球育才新路径，百校千场万人“校BA”联赛同步开赛。

温州网讯 2026浙BA省级争霸赛小组赛推进至今，苍南队成为全省唯一六连胜的参赛球队，篮球已成为苍南一个鲜明的符号。10月25日，苍南启动“以球育人？南哥篮球”教育强县工程六大行动，以篮球为小切口探索县域体教融合、校园篮球育才新路径，百校千场万人“校BA”联赛同步开赛。

苍南有基础，但体教融合还有很大的提升空间。在此基础上，全县669个标准化篮球场实现乡镇中小学全覆盖，此前“校BA”联赛吸引42所学校、66支队伍、810名学生上场，现有8所市县级篮球阳光体育后备人才基地、230名在册青少年运动员，已经搭起U10至U15三级梯队。近五年向CUBA（中国大学生篮球联赛）高校球队输送10名球员、35人进入省市专业运动队，走出了吴前等本土优秀篮球运动员。底子不薄，但师资不均衡、学训矛盾、赛事碎片化、品牌散乱，仍是校园篮球从“有活动”走向“有体系”的卡点。六大行动正是冲着突破这些卡点去的。

六大行动分别是品牌塑造，建构全国知名IP；师资引育，打造教育师资铁军；教学强化，铸造教育新生态；特色打造，培育教育英才森林；联赛推进，掀起千场赛事热潮；机制保障，健全教育护航体系。

六个行动，条条指向具体问题。师资引育方面，推行20名全域篮球教师共享，打通退役运动员、浙BA球员进校园通道，每年不少于10次专项培训、百余人次高校研修，解决“谁来教”的问题；教学强化方面，落地每生一个篮球、每校一册校本教材、每周一节篮球活动课，建立特长生学业与训练双档案，化解学训矛盾；特色打造方面，分批培育篮球特色（培育）校，创新县域统招、俱乐部共建、英才招录模式，打通小初高一体化输送通道；联赛推进方面，构建班级、片区、县级三级矩阵，全年赛事突破1000场，到2028年形成常态化竞赛选拔机制；机制保障方面，成立县级领导小组、众筹基金，督导结果纳入校长年度考核。品牌塑造方面，则统一LOGO、吉祥物和赛事视觉，每年10月办校园篮球文化节，让“南哥篮球”从赛事符号变成文化符号。

苍南力争1至3年擦亮“南哥篮球”县域品牌，5年培育一批高水平青少年篮球人才，推动2至3支校队冲击全省前三、全市前二；年均8万余名学生常态化参与篮球运动，每年引育2至3名国家级、省市级专业教练，五年培育国家级运动健将、篮球一级运动员15至20名，到2031年建成10所以上省市级体育后备人才基地。目标不只是赢球，而是以篮球锤炼体魄、磨砺意志、涵养团队精神，培养敢闯敢拼、全面发展的高素质人才。

活动当日，CUBA主要创始人、浙江大学教授陈南生受聘为苍南县“以球育人•南哥篮球”教育强县工程总指导，CBA球员吴前受聘担任工程推广大使。现场还举行了5万个篮球赠球仪式，浙江百菲乳业有限公司捐赠100万元，支持行动落地见效。苍南中学校友队与灵溪一中校友队随后进行篮球明星赛。从全链条梯队培育，到“百校千赛”，再到每年的校园篮球文化节，苍南要做的，是把篮球从赛场上的热度，变成孩子课堂里、球场上、成长中的长期功夫。

新闻短评

“南哥”传出一手好球

苍南队“六连胜”收官2026省级争霸赛小组赛第一循环，成为全省“唯一”。选择在这个节点启动“以球育人·南哥篮球”教育强县工程，苍南不是蹭一波连胜的热度，而是想把赛场上的这颗“球”，传进校园、传进课堂、传进孩子的成长里。

为什么是这个时候？从中央到地方，“三大球”振兴和“健康第一”的指向很明确，浙BA又恰好把城市的注意力聚到了篮球上。苍南接住这波流量的方式，不是再办一场热闹的活动，而是把篮球做成课程、师资、赛事、人才、品牌、保障六件事，让“球”从赛场传进日常。

苍南敢接，不是因为球场多、队伍多这些数字本身，而是这些数字背后有多年攒下的课程、梯队和赛事底子。球场覆盖到乡镇、班级联赛能转起来、U10到U15有梯队、向高校和省市专业队有人才出口——有这套底子，这项工程才不是“空中楼阁”，六连胜的热度才有地方落地。

这颗“球”的价值，也不只在输赢。校园体育如果只围着少数尖子生的竞技结果转，可能热闹一阵就散了；苍南想做的，是让课程、赛事、师资这些机制长久转起来，让更多孩子能够上场。对温州来说，一个南部人口教育大县如果能把体教融合做成体系，可为全市探路。对苍南自己而言，县域软实力也不只靠产业项目，教育、健康、城市口碑以及孩子的精神状态，都是竞争力。篮球若真能实现全员普及、梯队培育、赛事赋能、文化浸润、家校社协同，带来的首先是孩子体质和人格的成长，然后是家庭对城市的认同，“南哥篮球”这张名片也才能传得更远。

所谓“好球”，也绝不是启动仪式上的热闹。球场要建起来，课程要开起来，教练要沉下去，考核要硬起来，“六连胜”的热度才能变成一代孩子的成长红利。苍南要传的，不是赛场上一记满堂喝彩的“好球”，而是育人场上经得起时间磨砺的“好球”——不是争一城一池的输赢，争的是年年有人上场、代代有人成长。

来 源：温州日报

原标题： 这场行动专为打好一个“球” ！苍南“南哥篮球”六大行动启动

记者 林思思 苍南融媒记者 吴银林

本文转自：温州新闻网 66wz.com