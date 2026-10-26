峰起“智”涌 拥抱未来——2026青科会系列活动综述

温州日报 2026-10-26 08:31:00

连日来，2026世界青年科学家峰会主会期系列活动接连举行，中外院士专家学者、青年科学家轮番登场分享真知灼见，思想的火花、创新的灵感在碰撞、奔涌……看，这场走过八年进阶之路的国际科学盛会，聚智搭建青年人才“唱主角”的新舞台，聚力展现智慧成果、智能产品的新势力，聚新培育智能产业、未来产业的新动能。

温州网讯 拥抱未来，科学之光照亮创新之城；乘“峰”而上，温州逐浪人工智能时代。

连日来，2026世界青年科学家峰会主会期系列活动接连举行，中外院士专家学者、青年科学家轮番登场分享真知灼见，思想的火花、创新的灵感在碰撞、奔涌……看，这场走过八年进阶之路的国际科学盛会，聚智搭建青年人才“唱主角”的新舞台，聚力展现智慧成果、智能产品的新势力，聚新培育智能产业、未来产业的新动能。

本届峰会围绕“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展未来”年度议题，聚焦未来制造、量子信息、具身智能、脑机智能等领域举行12场平行论坛，同时举办“万有引力π”未来技术与概念产品展示交流活动、科技参访活动等。一场场活动熔铸汇聚各类创新要素的“强磁场”，推动温州加快融入全球创新网络，托举青年科学家成长和发展，加速科技创新与产业创新深度融合，点燃温州因地制宜发展新质生产力的新引擎，展现“在温州看见创新中国”的生动图景。

以会聚智激活创新

青年人才“唱主角”

“让更多青年科技人才施展抱负、成就梦想”是峰会唱响的主旋律。本届峰会吸引来自世界60多个国家和地区的近800名海内外科学家、企业家、创投家和国际科技组织、高校及科研院所代表参会，其中45岁以下青年人才占参会人数的88%。

特别值得关注的是，本届峰会首次由世界青年科学家联合会作为主办单位参与筹办，首次邀请发展中国家科学院作为主宾国际组织，有力引入国际科创资源和青年力量。与会青年科学家参会通过参加闪电演讲、平行论坛等系列活动，被发现、被托举。

挖掘青年科技领袖，鼓励“科学新星”——

2026年“可持续发展青年科学家奖”揭晓，4位中外青年科学家分别获得100万元人民币奖金。“青年科学家先锋榜2035”榜单发布，首轮推介20位量子材料与量子信息领域青年科研骨干。“中国脑机智能科学新星奖”深入发掘培育脑机智能交叉学科领域的青年学者，10位获奖青年科学家分布在脑认知基础、脑机接口、类脑智能、产业创新四大方向。

搭建学习合作平台，引领青年成长——

在青年科技型企业家圆桌论坛上，浙江省科技型企业家联合会宣布成立青年工作、金融工作、法律合规三个专业委员会，做青年科创者长期的“陪跑者”。“飞鸟论坛”为青年科技人才搭建一个跨学科交流平台，营造跨学科自由探索良好环境，围绕鹿城鞋产业开展对话交流，让跨界创新的种子在温州生根发芽。

科技的未来在青年。在主旨大会现场，多项支持青年科学家重磅举措启动。发布世界青年科学家峰会合作期刊伙伴计划，集结国内外11家知名出版机构、56种权威学术期刊，同时《AI HORIZIONS》正式创刊、开放征稿，为全球青年科研人员打造开放多元的成果发布平台。启动2026世界青年科学家创新创业成长支持计划，为科研成果转化提供真金白银的支持。发布《具身智能领域青年科学家分布与流动报告》，梳理这一前沿赛道的人才布局、流动态势，为人工智能领域的国际协同创新提供参考支撑。

智能样品产品首展

科创科普两翼齐飞

科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼。温州，依托峰会汇聚的创新资源，推动科创与科普深度融合，厚植发展新质生产力的创新文化环境，滋养城市营造“四最”创新生态。

光粒科技展示全球首款AI智能音频泳镜，暖芯迦科技带来视网膜路径视觉脑机接口产品，星航科技联合温州理工学院带来桌面级具身智能陪伴机器人……在“万有引力π”未来技术与概念产品展示交流活动中，一个个人工智能样品产品集中亮相，一批现产业化的“四首”成果登场，勾勒出人工智能从实验室走向产业化的生动图景。

“万有引力π”作为此次峰会的核心配套活动，搭建青年与未来对话的舞台，集中呈现67件前沿展品，同时也构建起一场面向全民开放的科学嘉年华，吸引公众互动打卡。

活动现场开辟“未来技术与概念产品展示区”“互动交流区”“学术研讨区”“创新生态区”四大板块，展示了一条科技成果从实验室走向生产线、从样品变成产品全链转化路径，着力推动科创团队加快技术落地。活动期间，科技投融资大会、科学讲座、新品发布、科普表演轮番上演，掀起一场科技创新与全民科普交织的“π级盛会”。

以峰会为媒，扛科学之旗。一个个论坛在开展学术交流的同时，同步展示智能样品产品，一个个智慧成果在各个论坛中首发。

在具身智能机器人与应用论坛，我市亚龙智能装备集团发布其研制的人形机器人产品。在脑机智能论坛，发布全球首个脑机接口参考架构国际标准，展示类脑计算与神经可塑性基础模型、脑控机械狗、脑控机械臂、脑控轮椅等创新成果。在青年科技型企业家圆桌论坛，“用于长航eVTOL的微型涡电动力系统”创新成果首发，以推动国产低空飞行器装上续航更长的“动力芯”。

温州，把峰会汇聚的科创资源转化为高质量科普产品，持续加大优质科普资源供给，为公众带来触手可及的科学体验，助力全民科学素质提升，同时让科普助力科创，构建科技成果链式转化，链接更多前沿产业与优秀企业，推动前沿科创与本土产业双向赋能，助力温州抢滩未来产业发展新赛道。

培育壮大智能产业

厚植向新提质沃土

青科会的价值不止于短期学术交流，更在推动创新要素扎根温州。本届峰会多场特色论坛同步发力，搭建起科学家找场景、企业找技术、资本找项目的对接平台，聚焦培育人工智能及相关产业主赛道，统筹推进传统产业焕新升级、新兴产业发展壮大、未来产业科学布局，厚植发展新质生产力的产业沃土。

在大健康论坛上，一批高能级平台、攻关计划与合作项目集中发布，温州医科大学医学人工智能学院成立，多个医产融合共同体、康复创新联盟启动；温医大附二院与阿里巴巴达摩院达成合作；iRest艾力斯特牵头组建脑科学创新联合体，携手优必选布局智能陪护、运动康复场景。

在AI时代青年科学家创业创新生态论坛，院士专家共探人工智能落地路径，多家高校、科研院所与企业签约产学研项目；全球多智能体可信互联成果转化平台正式发布，依托边缘计算、量子安全技术搭建海内外科创协作网络，精准匹配科研供给与产业需求。

在AI赋能数字文化产业发展论坛，阜博集团SeeBay平台重磅亮相，整合AI创作、数字人、版权确权、全球发行变现能力，面向创作者提供全链路服务。阜博集团与多家AI社群、内容平台签约，共建AI内容出海生态，助力温州数字文化新业态成长。

在女科学家论坛，“扶摇计划”启动，通过孵化营、项目路演对接产业与资本，帮扶青年科学家推进成果转化，走访本土数字化企业破解产业技术难题。

一场场对接、一项项签约、一个个平台落地，加速新技术、新产品、新模式在温落地找到应用新场景，同时峰会推出20条特色科技人文参访线路，100名优秀青年科技人才深入对接新场景建设应用及人才需求，持续激发峰会释放溢出效应，推动温州以“一港五谷”“一区五园”为核心载体打造未来产业先导区，发展壮大人工智能、生命健康等新兴产业，布局眼脑健康、具身智能等未来产业和脑机接口、量子科技等前沿方向。

峰会，正重新定义温州；温州，正重新诠释创新。

站在峰会风口，温州始终牢记“续写创新史”的殷殷嘱托，坚定不移走好创新发展“华山一条路”，抢抓创新发展的峰会机遇，打响“世界的温州，来了都说好”品牌，吸引青年人才扎根发展，聚力“两新”深度融合，发展壮大“5+5+N”现代产业集群，全力推动创新温州建设全面成势，为做强“一圈一极一中心”注入强劲动力。

来 源：温州日报

原标题： 峰起“智”涌 拥抱未来——2026青科会系列活动综述

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com