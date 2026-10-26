温州日报 2026-10-26 08:33:20

今年以来，温州新能源领域标志性事件接连落地，产业发展高光不断。日前，记者从市新能源产业链办公室获悉，最新出炉的前三季度“成绩单”显示，全市新能源产业规上工业增加值达391.1亿元，同比增长13.1%，增加值居五大战略性新兴产业之首，延续了稳中有进、加速突破的发展态势，为全市工业经济高质量发展注入强劲绿色动能。

温州网讯 核电实现“零的突破”、3800吨龙门吊投用、全市实现从电力受端城市向电力送端城市的历史性跨越……今年以来，温州新能源领域标志性事件接连落地，产业发展高光不断。日前，记者从市新能源产业链办公室获悉，最新出炉的前三季度“成绩单”显示，全市新能源产业规上工业增加值达391.1亿元，同比增长13.1%，增加值居五大战略性新兴产业之首，延续了稳中有进、加速突破的发展态势，为全市工业经济高质量发展注入强劲绿色动能。

数据上扬的背后，是温州以“三新三破”为实践路径、全力打造新型能源体系先行市的系统布局——结构向新，破保供之困；产业向新，破转型之题；治理向新，破机制之障。回顾今年前三季度，全市新能源重大项目建设蹄疾步稳，多个标志性工程取得节点性突破，清洁能源版图持续扩容。洞头状元岙海岸线上的变化尤为醒目：3800吨龙门吊的巨臂已经立起，5万吨级U型泊位的岸线持续向前延展，码头主体结构施工有序推进。图纸上的风电母港，轮廓日渐清晰。

重大项目接连取得节点突破，全市能源保供能力持续增强。三澳核电一期1号机组今年4月29日正式投产，温州核电实现历史性突破，2号机组完成热态性能试验，进入装料与并网调试准备阶段。苍南1号二期海上风电项目全容量并网，光伏“+”多场景融合推进。永嘉、泰顺抽水蓄能电站建设按计划推进。电网攻坚消纳瓶颈，温州由过去的电力受端城市转变为电力净调出地区，电力净输出能力持续巩固，能源保障能力实现质的跃升。

产业向新，重在链主带动与集成创新。浙江（华东）深远海风电母港建设全面成势，朝着集总装制造、研发试验、认证检测、运维服务于一体的“一链四高地”目标迈进。我市创新“引进+本土”产业链集成推进模式，依托金风、远景、运达、瑞浦兰钧、正泰、麦田能源等链主企业，推动上下游和关联产业链集聚延伸。金风科技深远海零碳总部基地项目落地后，电控、轴承等核心零部件企业同步招引，本土企业进入链群供应配套。

前不久，浙能集团与东方电气签署战略合作协议，浙江首个风电叶片制造基地正式落户温州。长期制约风电整机出运的“叶片困境”，迎来破题节点。同一场合，深远海风电技术攻关中心揭牌，17个攻关工作室聚焦海工装备本土化与关键设备国产化展开集中攻坚。风电产业不再只是主机总装一个点，导管架、叶片、整机、出运正在串成一条链。

在项目建设和产业链推进之外，治理端的机制创新同步展开。我市以节能降碳为抓手，优化能耗要素统筹配置。苍南以“整县托管”模式推进全域公共机构能源托管，覆盖240家公共机构，通过智能化运维深挖节能潜力。城乡充换电基础设施持续完善，绿色出行配套短板加快补齐。电力、用能权交易及天然气价格联动机制纵深推进，能源要素配置效率稳步提升。虚拟电厂建设取得实质性接入进展，市交运集团76个充电场站接入平台，总容量超90000千伏安，电网调节能力进一步增强。

市发改委负责人表示，进入四季度冲刺阶段，全市能源战线正紧盯年度目标，全力攻坚重大能源项目节点，着力保障民生用电、重点企业用电与经济社会平稳运行，为全市“十五五”良好开局提供坚强的能源保障。记者了解到，两大标志性工程已明确年内攻坚目标：浙江（华东）深远海风电母港项目力争年内建成5万吨级U型港池，全面具备导管架批量化生产能力，投产后年可满足80套导管架的出运需求，为深远海风电开发破解装备运输“卡脖子”难题；三澳核电一期2号机组力争年内实现并网发电，届时温州核电装机容量将翻番，进一步夯实清洁基荷电源支撑。

来 源：温州日报

原标题： 温州新能源产业跑出“绿色加速度”

前三季度规上工业增加值391.1亿元，同比增长13.1%

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com