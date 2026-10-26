温州日报 2026-10-26 08:34:08

10月25日，2026世界青年科学家峰会平行论坛“飞鸟论坛”在鹿城闭幕。闭幕式上，两项战略合作签约落地，成为本届论坛的亮眼成果。

温州网讯 10月25日，2026世界青年科学家峰会平行论坛“飞鸟论坛”在鹿城闭幕。闭幕式上，两项战略合作签约落地，成为本届论坛的亮眼成果。

现场，复旦大学教授、中国科学院院士杨玉良团队与温州恒唯鞋材有限公司签订“杨玉良院士先进鞋材与绿色制造实验室”战略合作协议；鹿城区人民政府与爱思唯尔大中华区科研管理部签订“温州学者服务中心”战略合作协议。两份协议中，前者聚焦先进鞋材与绿色制造，后者聚焦科研管理服务，将推动前沿科研资源与本土产业需求深度对接。

签约之外，论坛集中发布一批成果：揭晓2026年青年科学家飞鸟论坛优秀创意奖，并为获奖团队代表颁发证书；发布飞鸟论坛年度两项重大课题——《3D打印鞋底增材智造技术研发与产业化》和《高性能鞋底材料与可靠性研究》，同时发布历年飞鸟论坛最佳创意项目名单。

闭幕式前的学术交流与产业对话同样密集。中国科学院院士、中国科学院地质与地球物理研究所研究员刘嘉麒作题为《青年是创新创业的先锋》的主旨报告。在决赛路演中，入围青年学者展示研究设想与创新方向，经评委合议，评出“优秀创意奖”获奖者。两场“圆桌π”对话紧扣鹿城产业场景，分别围绕“3D打印鞋的市场前景与技术突破”“百亿产业的护城河——新型鞋材料新工艺的研发”展开，探讨“传统鞋革+增材制造”升级路径和鞋材产业突围思路。

以论坛为纽带，鹿城正持续链接高端科创资源。自去年飞鸟论坛揭牌以来，这一平台不断搭建青年人才集聚、技术成果转化、产业转型升级的通道。鹿城将用好世界青年科学家峰会“金字招牌”，推动更多科研成果在瓯江之畔落地生根。

来 源：温州日报

原标题： 飞鸟论坛收官 两项战略合作签约落地

记者 黄伟 鹿城融媒记者 潘笔涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com