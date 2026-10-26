温州日报 2026-10-26 08:34:55

记者日前从市公用集团获悉，自来水公司西向水厂完成技术革新，经72小时不间断稳定运行验证，其排泥系统成功实现全流程不添加PAM絮凝剂脱水处理，成为全国供水行业首家实现排泥系统无药剂运行的水厂，标志着我市水厂绿色低碳运营取得突破性进展。

温州网讯 记者日前从市公用集团获悉，自来水公司西向水厂完成技术革新，经72小时不间断稳定运行验证，其排泥系统成功实现全流程不添加PAM絮凝剂脱水处理，成为全国供水行业首家实现排泥系统无药剂运行的水厂，标志着我市水厂绿色低碳运营取得突破性进展。

长期以来，国内水厂排泥水处理脱水环节高度依赖PAM絮凝剂，是行业通行的运行模式，化学药剂投加也带来了运行成本与环境管控风险。此次技术突破，彻底打破了供水行业长期依赖药剂辅助脱水的固有技术壁垒。

市公用集团自来水公司相关工作人员介绍，为实现无药剂运行目标，公司技术团队深耕设备运行机理，通过优化脱水设备分离参数、精准调控运行流程、稳定泥饼含固率、闭环回收处理尾水等一系列系统性工艺升级，实现离心脱水机无PAM药剂稳定作业。目前，水厂排泥调节池、浓缩池、储泥池各环节衔接顺畅、无溢流现象，泥饼含固率稳定保持在30%以上。同时，技术团队针对不同原水水质、各类设备机型开展多轮复测，运行效果稳定、可复制，充分验证了该技术的可靠性与广泛适用性。

相较于传统排泥水处理优化模式，此次创新跳出了常规设备改造、重力浓缩的优化思路，在脱水核心工艺上取得突破，从源头上实现排泥水处理无任何化学药剂添加，有效降低水厂运行成本，规避药剂使用带来的环境风险，兼具环保效益与经济效益。

据悉，该成熟技术后续将因地制宜推广应用至状元水厂、浦东水厂、东向水厂等厂区。下一步，自来水公司将持续推进节能降耗、智能管控等技术创新，推动排泥水处理从常规达标处置向减量化、资源化、低碳化方向提档升级，为全国供水行业绿色安全运营打造优质示范样板。

来 源：温州日报

原标题： 全国供水行业首创 西向水厂实现排泥系统“零药剂”绿色运行

记者 夏婕妤 通讯员 张天杨

本文转自：温州新闻网 66wz.com