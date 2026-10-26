温州晚报 2026-10-26 08:36:51

25日，2026世界青年科学家峰会闭幕式在园博园国际会议中心举行。作为今年青科会主会期的压轴活动，这场学术派对融合了成果展示、授牌签约、颁奖典礼与文艺表演，为来自全球的青年科学家、企业家、创投家搭建了一个轻松开放、跨界融合的交流平台。

温州网讯 昨晚，2026世界青年科学家峰会闭幕式在园博园国际会议中心举行。作为今年青科会主会期的压轴活动，这场学术派对融合了成果展示、授牌签约、颁奖典礼与文艺表演，为来自全球的青年科学家、企业家、创投家搭建了一个轻松开放、跨界融合的交流平台。

活动现场，世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波作2026世界青年科学家峰会成果回顾：“45岁以下青年参会占比87.85%，在各平行论坛和万有引力π上作报告比例超65%，青年科学家站上峰会主舞台。12场平行论坛均由全国学会牵头、青年主导议题设计，真正体现唱主角、站C位。”

现场授牌环节，华峰集团获2026世界青年科学家峰会“特别贡献单位”称号；青科基金会、国金集团、正泰集团、安恒科技、瑞安农商行获“青科伯乐”单位称号；在“万有引力π”优秀参展项目授牌环节，未来引擎奖、最佳组织奖各10个在现场颁授。

本届青科会共促成签约项目117个总投资111.2亿元，涵盖人才、科技、新兴产业、人工智能、基金五大类别。

活动现场，举行了2026优秀论文、首发报告表彰仪式和2026正泰杯青年创新创业大赛颁奖仪式；瑞士工程院院长贝努瓦·杜比与中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃发出人工智能时代全球健康与高品质生活国际合作倡议；世界青年科学家联合会副理事长侴术雷代表世界青年科学家联合会面向全球发出2027议题邀约，共同相约“2027，再聚温州”。

“峰会会落幕，合作不散场——我们期待未来有更多的青年科学家能够在青科会碰撞思想、激发灵感，建立联系、开展合作。”高春波说。

温州大学师生带来的青春展演，为学术派对画上圆满句号。

与会嘉宾表示，闭幕式既集中展示了峰会成果与合作实效，也以学术派对形式展现了温州开放包容、活力迸发的城市气质，大家共同期待2027年再聚温州，续写青年科学家交流合作新篇章。

来 源：温州晚报

原标题： 2026世界青年科学家峰会闭幕 2027再聚温州！

记者 张嫣彬 王乐乐/文 主办方供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com