温州都市报 2026-10-26 08:38:32

10月24日，2026世界青年科学家峰会大健康论坛在温州医科大学举办。国内外院士、专家学者、青年科学家、企业家代表等200余人齐聚，围绕“创新驱动医产融合，数智赋能健康未来”主题，聚焦大健康数智化转型、前沿技术转化、医产协同创新，搭建跨国界、跨学科、跨行业交流协作平台，聚力培育卫生健康新质生产力。

温州网讯 10月24日，2026世界青年科学家峰会大健康论坛在温州医科大学举办。国内外院士、专家学者、青年科学家、企业家代表等200余人齐聚，围绕“创新驱动医产融合，数智赋能健康未来”主题，聚焦大健康数智化转型、前沿技术转化、医产协同创新，搭建跨国界、跨学科、跨行业交流协作平台，聚力培育卫生健康新质生产力。

平台集中落地

拓宽国际健康“朋友圈”

本届论坛成果丰硕，多个重磅平台、合作项目集中揭牌、发布与签约，持续拓宽医学健康国际“朋友圈”。

中国-中东欧国家高校联合会医学院校建设共同体正式成立，首批汇聚国内及波兰、罗马尼亚、匈牙利、奥地利等中东欧国家23所医科院校与医疗机构。共同体将以联合人才培养、师资互访、临床学术交流、协同科研为重点，搭建跨国医教合作网络，推进师生互换、联合科研、临床培训等合作，以医学教育交流促进中国-中东欧卫生健康领域互利共赢、文明互鉴。

温州医科大学医学人工智能学院同步揭牌成立。学院依托学校临床医学、药学、眼科学等优势学科，面向医学影像、临床大数据、智能诊疗等应用场景，打造集人才培养、科研攻关、成果转化于一体的“医学+AI”交叉创新平台，着力培育复合型医学创新人才。

脑机接口康复联盟暨脑机接口康复开放式数据与算法平台正式发布。该平台由温医大牵头，组建“高校+省实验室+附属医院+龙头企业”创新联合体，聚焦眼脑健康、神经修复、阿尔茨海默病、帕金森病、儿童癫痫等重点方向，计划打造全国脑机接口康复生态园，推动前沿脑机技术、标准化康复数据、可及康复方案下沉临床床旁、落地基层。

瓯江实验室-温州医科大学重大项目联合攻关计划对外发布。双方瞄准阿尔茨海默病免疫调控创新药物、再生治疗与工程化FGF代谢治疗、视网膜干细胞三大方向协同攻关，打通源头创新、临床支撑、技术攻坚到产业转化全链条，开启教育、科技、人才一体化推进、产学研医协同攻关新征程。

浙江首个康复“产学研用”一体化孵化平台——“康复谷”正式启动。平台由温州市残联联合温医大共建，定位为康复科技创新共同体、康复产业协作体、康复人才联合体，承载学科提质、医院发展、人才集聚、产业链接、科普推广五大功能，构建“学科研究-人才培育-成果转化-产业孵化-场景应用”闭环生态，输出科技助残“温州方案”。

论坛现场还举行温医大附二院与阿里巴巴达摩院合作签约、温医大附二院研究型医院建设重大计划发布，推动人工智能技术深度融入临床，为区域大健康事业注入新动能。

前沿论道交锋

探索数智健康新路径

主旨报告环节，中国工程院院士林东昕围绕“新时代医药卫生条件下的肿瘤防治策略”作分享，剖析国内高发肿瘤诊疗现状，解读治愈率提升难点，提出肿瘤防治创新路径。中国工程院院士李校堃以“细胞生长因子与再生及康复”为题，分享细胞因子调控代谢稳态前沿成果，为新药研发、临床转化提供理论支撑。

圆桌对话上，李校堃、加拿大健康科学院院士刘芳、日本工程院外籍院士刘震、南京大学医学院副院长蒋青、清华工研院全球健康产业创新中心主任王竟菁、翔宇医疗董事长何永正、阿里巴巴达摩院医疗AI实验室副总经理王桐等嘉宾，围绕论坛主题深入交流。大家一致认为，要持续打通科研与产业之间的转化通道，用好数字化、智能化引擎，让前沿医疗技术走出实验室、惠及更多群众。

作为世界青年科学家峰会的重要品牌活动，大健康论坛已连续7年由温医大承办，是汇聚全球顶尖智慧、链接政产学研用资源的高端国际平台。本次论坛及配套分会场覆盖全生命周期健康热点，贯通基础研究、临床应用、产业转化全链条，持续推动医、药、工、信息多学科交叉融合，为生命健康产业创新发展积蓄新动能。

来 源：温州都市报

原标题： 2026世界青年科学家峰会大健康论坛在温医大举办

一批重大平台与合作项目落地 持续拓宽医学健康国际“朋友圈”

记者 李雅

本文转自：温州新闻网 66wz.com