温州都市报 2026-10-26 08:44:01

近日，2026年“琴会心安”古琴名家音乐会在温州大剧院歌剧厅上演。现场座无虚席，温州文旅资讯视频号、国琴网等线上平台吸引超百万观众在线收看。

温州网讯 近日，2026年“琴会心安”古琴名家音乐会在温州大剧院歌剧厅上演。现场座无虚席，温州文旅资讯视频号、国琴网等线上平台吸引超百万观众在线收看。

演出在经典名曲《泛沧浪》中拉开序幕。苍茫悠远的琴音将观众带入南宋末年古琴大家郭楚望的精神世界。郭楚望为温州平阳人、浙派古琴创始人，以此曲开篇，既向先贤致敬，也暗合“琴会心安”之意。古老琴曲在现代打击乐映衬下焕发新的张力，赢得满堂彩。

此后，《风入松》《欸乃》等经典琴曲轮番登场，尽显古琴艺术深厚底蕴；《彩云追月》《李香兰》则融合钢琴、手碟、大提琴等多元表达，令人耳目一新；李孔元用传统丝弦琴演绎的《渔樵问答》，更将全场带入别样意境。

当天亮点是由本次琴会总导演吴映雪特别编排的节目《奔雷流云》。在精心设计的灯光与音乐烘托下，全国太极拳冠军、国家健将级武术运动员吴蔓与温州拳师罗顺元同台，将中国功夫刚柔并济的特质转化为极具冲击力的视觉盛宴。现场观众屏息凝神，直至最后一个定格动作落下，全场爆发出长时间热烈掌声。有观众表示：“第一次看到这样的融合，既震撼又感动，原来非遗可以这么酷。”

音乐会汇聚多位重量级琴家与音乐家联袂登台。上海音乐学院教授戴晓莲，台湾大学音乐学研究所兼任副教授李孔元，金陵琴社副社长刘甦，上海音乐学院副教授钟之岳等名家，携手温州古琴虞山琴派非遗传承人、温州大学特邀打击乐讲师雨果等多位温州本地艺术家，共同呈现高水准艺术盛宴。

近年来，温州持续激发古琴活力，连续举办“琴会心安”古琴名家音乐会、第六届浙江古琴艺术节、首届浙江（平阳）楚望古琴文化惠民周、首届浙派古琴打谱会等系列活动，通过名家展演和技艺交流汇聚全国琴界力量，既梳理温州古琴历史脉络，也展现其当代活力。

本次音乐会由温州市文化广电旅游局指导、温州市非物质文化遗产保护中心主办、温州市鹿鸣琴社承办。

来 源：温州都市报

原标题： 一场音乐会吸引上百万人在线收看 古琴与太极打出震撼配合

记者 叶锋 通讯员 黄冬冬

本文转自：温州新闻网 66wz.com