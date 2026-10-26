温州都市报 2026-10-26 09:00:13

10月24日，2026世界青年科学家峰会心理危机干预分会暨社会心理服务体系和危机干预机制创新大会在温召开。作为2026世界青年科学家峰会重要配套活动，本次大会以“数智赋能，科创驱动，构建协同共治心防新格局”为主题，汇集全国60余家机构的数百名专家学者、行业代表，共同探索心理健康服务专业化、规范化、智能化发展新路径。

温州网讯 10月24日，2026世界青年科学家峰会心理危机干预分会暨社会心理服务体系和危机干预机制创新大会在温召开。作为2026世界青年科学家峰会重要配套活动，本次大会以“数智赋能，科创驱动，构建协同共治心防新格局”为主题，汇集全国60余家机构的数百名专家学者、行业代表，共同探索心理健康服务专业化、规范化、智能化发展新路径。

大会紧扣社会心理服务体系建设现实需求，议题聚焦行业关键痛点，围绕12356心理援助热线协同建设、AI技术应用、国内外实践经验等六大方向展开研讨，回应如何实现心理守护更加专业、规范、智能的时代命题。开幕式上，全国12356心理援助热线数据平台、接听指引与语境解析、灾后心理危机干预工具包、温心城市建设规划等一批实操性成果正式发布，为全国社会心理服务落地提供可参考的实践载体。

主会场主旨报告内容丰富，围绕公共心理健康服务体系建设、人机协同心理危机全周期干预、阳明心学在危机干预中的应用、精神障碍神经调控前沿进展等热点议题开展分享。大会同步开设六大平行分会场，覆盖国际前沿实践、多部门协同、精神卫生高质量发展、人工智能赋能、青少年心理危机干预、全流程治理等板块，勾勒全人群、全周期的心理防护工作蓝图。

近年来，温州深耕社会心理服务领域，打造“温心健康”特色品牌，相关实践获国家认可并在全国推广，深度参与全国12356心理援助热线标准制定。该热线推出三色处置、部门联动、闭环管理、12356干预机制的创新做法。绿色来电以热线疏导化解；黄色中风险个案启动多部门联动帮扶；红色高危来电落实警医联动快速处置。热线开通以来累计接听5万余人次，近三年接听超3.3万人次，高危来电干预成功率达100%，24小时全天候守护群众心理健康。

从一条求助热线织就全域守护网络，温州将心理健康服务融入市域社会治理现代化。本次大会以科创为纽带，汇聚全国智慧，推动科技、制度、专业力量深度融合，助力心理守护更早触达群众，为全国社会心理服务与危机干预机制建设贡献温州方案。

来 源：温州都市报

原标题： 汇集全国专家共探心防建设 青科会心理危机干预分会亮出“温心健康”成果

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com