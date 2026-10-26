本周浙BA省级争霸赛第一循环收官第二循环密集开战 温州三劲旅均迎来关键战役
温州网讯 本周，浙BA省级争霸赛将迎来第一循环的正式收官与第二循环的密集开战，温州三支球队——瑞安队、温州队、苍南队将分别面对一场关键战役。
受台风“蔷琵”影响，原定于10月25日举行的浙BA省级争霸赛第七轮舟山队对阵瑞安队的比赛，推迟至10月26日晚在舟山体育馆进行。这是浙BA小组赛第一循环的最后一场比赛。舟山队目前仅1胜4负，出线希望渺茫，而瑞安队3胜2负，急需一场胜利来稳住阵脚。
而此前永康队主场输给临海队，若瑞安队本场取胜，瑞安、临海、永康三队将同为4胜2负，且相互之间各有胜负，最终小组座次将依据三队之间的小分来决定。
第二循环随即无缝衔接。10月31日（周六）19:30，温州队将客场挑战诸暨队。目前温州队5胜1负积11分，排在C组第二，但由于金华队此前意外落败，这给了温州队提前登顶的机会。
诸暨队目前3胜3负积9分，排名C组第四，队内多位主力先后受到伤病困扰，轮换深度受到考验。
11月1日（周日）19:30，苍南队将在主场迎战富阳队，这几乎被外界视为D组的榜首决战。第一循环战罢，苍南队6胜0负积12分领跑D组，富阳队5胜1负积11分紧随其后。两队首回合交锋时，苍南队曾在富阳队主场带走胜利。从状态看，富阳队近期磨合渐入佳境，而苍南队则凭借全员领防和快速进入状态的能力打出了六连胜的开局。
来 源：温州都市报
温州三劲旅均迎来关键战役
记者 严嘉瑜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
2026世界青年科学家峰会女科学家论坛举行：AI时代，聆听“她声音”温州10-25
-
聚焦AI影视创作与全球化出海 这场论坛为数字文化产业“探路”社会10-25
-
八张圆桌，摊开难题谈合作社会10-25
-
助力青年科学家成长 青科会亮出“组合拳”外地媒体看温州10-25
-
向原子级制造技术进发 2026青科会“未来制造前沿论坛”在温启幕社会10-25
-
量子“顶流”温州论剑：专家、学者共议量子产业新成果社会10-25
-
2026青科会观察：看一场峰会如何赋能一座城外地媒体看温州10-25
-
重磅！温州商品住房销售新政落地！社会10-25
-
新院开诊！鹿城首个卫体融合社区卫生服务中心正式亮相社会10-25
-
屋后山坡有人盯 永嘉对地质灾害风险防范区逐点“过筛”社会10-25