本周浙BA省级争霸赛第一循环收官第二循环密集开战 温州三劲旅均迎来关键战役

温州都市报 2026-10-26 09:00:13

本周，浙BA省级争霸赛将迎来第一循环的正式收官与第二循环的密集开战，温州三支球队——瑞安队、温州队、苍南队将分别面对一场关键战役。

温州网讯 本周，浙BA省级争霸赛将迎来第一循环的正式收官与第二循环的密集开战，温州三支球队——瑞安队、温州队、苍南队将分别面对一场关键战役。

受台风“蔷琵”影响，原定于10月25日举行的浙BA省级争霸赛第七轮舟山队对阵瑞安队的比赛，推迟至10月26日晚在舟山体育馆进行。这是浙BA小组赛第一循环的最后一场比赛。舟山队目前仅1胜4负，出线希望渺茫，而瑞安队3胜2负，急需一场胜利来稳住阵脚。

而此前永康队主场输给临海队，若瑞安队本场取胜，瑞安、临海、永康三队将同为4胜2负，且相互之间各有胜负，最终小组座次将依据三队之间的小分来决定。

第二循环随即无缝衔接。10月31日（周六）19:30，温州队将客场挑战诸暨队。目前温州队5胜1负积11分，排在C组第二，但由于金华队此前意外落败，这给了温州队提前登顶的机会。

诸暨队目前3胜3负积9分，排名C组第四，队内多位主力先后受到伤病困扰，轮换深度受到考验。

11月1日（周日）19:30，苍南队将在主场迎战富阳队，这几乎被外界视为D组的榜首决战。第一循环战罢，苍南队6胜0负积12分领跑D组，富阳队5胜1负积11分紧随其后。两队首回合交锋时，苍南队曾在富阳队主场带走胜利。从状态看，富阳队近期磨合渐入佳境，而苍南队则凭借全员领防和快速进入状态的能力打出了六连胜的开局。

来 源：温州都市报

原标题： 本周浙BA省级争霸赛第一循环收官，第二循环密集开战

温州三劲旅均迎来关键战役

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com