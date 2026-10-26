破解老楼“上下难” 温州既有住宅加装电梯新规12月起施行

温州都市报 2026-10-26 09:00:13

老小区加装电梯，一头连着老年人出行便利，一头关乎邻里之间利益平衡。近日，温州市政府办公室印发《温州市既有住宅加装电梯管理办法》（温政办〔2026〕55号），进一步规范既有住宅加装电梯全流程工作，兼顾高层加装诉求与低层业主合法权益。该办法将于2026年12月1日起正式实施，有效期至2031年11月30日。

温州网讯 老小区加装电梯，一头连着老年人出行便利，一头关乎邻里之间利益平衡。近日，温州市政府办公室印发《温州市既有住宅加装电梯管理办法》（温政办〔2026〕55号），进一步规范既有住宅加装电梯全流程工作，兼顾高层加装诉求与低层业主合法权益。该办法将于2026年12月1日起正式实施，有效期至2031年11月30日。

新规明确，适用范围为本市国有土地上已投入使用、具备合法权属、未列入征收范围、满足结构及消防安全条件的无电梯非单一产权住宅。加装电梯必须在小区用地界址内实施，不得占用市政道路，不得阻碍消防通行。项目可按小区、幢、单元为单位发起申请，单元内有80周岁以上老人、中度及以上失能、残障行动不便群体的，可优先纳入加装计划。

明确表决规则

建立三级矛盾调处机制

加装电梯难，最难的就是业主意见统一问题。新办法严格依照民法典要求明确表决标准：开展加装电梯表决，需要本单元（幢、小区）建筑物专有部分面积占比三分之二以上且人数占比三分之二以上业主参与表决；经参与表决专有部分面积四分之三以上且参与表决人数四分之三以上业主同意，项目方可推进；如项目需要占用个别业主专有部分，还必须取得该业主本人同意。业主既可以通过温州智慧物业平台线上表决，也可以采用线下签字方式开展表决。

针对公示期间利害关系人实名提出反对意见的情况，我市创新设立“自行协商—基层协调—听证论证”三级调处机制。优先由业主之间友好协商，由村（居）委会搭建沟通平台；协商无果，由村（居）委会、街道（乡镇）逐级开展调解；经街道调解仍无法化解矛盾，申请人可以申请召开听证会。听证会全程录音录像，形成听证笔录与论证意见书，为项目推进提供专业参考，切实破解高低层业主邻里纠纷难题。

优化审批流程

厘清资金补偿与后期权责

新规将加装电梯完整工作梳理为意愿征询与申请、可行性论证、业主表决、项目公示、异议处理、公示确认、深化设计、联合审查、工程施工、竣工验收十大环节，推行多部门联合审查制度，住建部门牵头召集规划、执法、市场监管以及管线单位集中开展审查，压缩审批时限，提升办事效率。

政策特别作出便民规定：加装电梯项目只要本身不占用、不依托历史遗留违法建筑，审批环节不得以房屋存在历史遗留违建作为前置阻碍。同时设置审批时效，联合审查通过后3年内未开工建设的，审查纪要自动失效。电梯加装完成之后，新增电梯面积不计入房屋产权，不办理不动产登记手续。

资金方面坚持“谁受益、谁出资”，建设费用、后期运维费用均由受益业主协商分摊。对于因加装电梯造成采光遮挡、噪声干扰等不利影响的低层住户，受益业主需要给予相应经济补偿，补偿方案必须写入项目协议书。业主之间可以自主协商补偿标准，也可引入第三方机构评估参考，各县（市、区）还可出台本地分摊、补偿参考标准。业主还可以按政策提取住房公积金用于电梯加装，鼓励采用银行托管账户实现资金封闭管理，同时推广全生命周期保险，覆盖施工、维保等全周期风险。

在后期权责上，房屋发生买卖、继承、遗赠的，房屋新权利人必须承继加装电梯项目协议约定的全部权利义务。电梯竣工之后，需要完成特种设备监督检验、取得使用登记证，组织竣工验收合格，才可以投入使用。电梯共有人要委托物业或者专业维保机构作为使用单位，落实电梯安全主体责任，守护后期运行安全。

来 源：温州都市报

原标题： 破解老楼“上下难” 优化审批全流程

温州既有住宅加装电梯新规12月起施行

记者 吕进科

本文转自：温州新闻网 66wz.com