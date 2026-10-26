一场大会的青年浓度 2026世界青年科学家峰会观察

浙江日报 2026-10-26 08:58:26

10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会在温州举办。温州园博园中国馆峰会现场，年轻的面孔从签到台一直排到主会场门口。今年，45岁以下青年人才占参会人数的88%，为历年最高。7年来，7400余名青年科学家奔赴这场约会，1244个前沿项目落地生根。数字背后，我们不禁好奇，一场以“青年科学家”命名的峰会，究竟把他们放在什么位置？透过今年的峰会，或许可以找到答案。

10月24日至25日，2026世界青年科学家峰会在温州举办。温州园博园中国馆峰会现场，年轻的面孔从签到台一直排到主会场门口。今年，45岁以下青年人才占参会人数的88%，为历年最高。

7年来，7400余名青年科学家奔赴这场约会，1244个前沿项目落地生根。数字背后，我们不禁好奇，一场以“青年科学家”命名的峰会，究竟把他们放在什么位置？透过今年的峰会，或许可以找到答案。

从“看成果”到“看潜力”

科学家们讨论什么话题，是每届峰会最受关注的内容。今年也不例外，人工智能、量子计算、脑机接口等前沿科技议题，频频被青年学者们提起。

峰会现场，可持续发展青年科学家奖的颁奖环节不算最长，却最能说明问题。这个奖2023年启动，每位获奖者奖金100万元。今年来自全球31个国家和地区的347位青年科学家申报，最终评选出4位获奖者。从数智驱动的传染病流行病学与公共卫生，到用人工智能寻找新抗生素，再到电催化、人体生物学，他们研究的方向不同，共同点是把科学落在实际问题上。

有人在“冷门”坚持热爱。北京大学公共卫生学院研究员刘珏，从海量公共卫生数据中，成功提炼出可用于疾病负担估计、风险早期预警和主动健康决策的关键信息。

有人在“前沿”苦练内功。美国宾夕法尼亚大学校长特聘副教授塞萨尔·德拉富恩特带领跨学科团队深耕人工智能与生物学交叉领域，历经一次次模型训练与实验验证，成功构建出能够从海量生物数据中识别功能性化合物、加速新抗生素候选物发现的AI系统，目前该系统已能以前所未有的规模挖掘生物学信息。

传统科技奖励往往看重已发表论文和已验证成果，而青年科学家奖更关注研究方向的前瞻性和突破潜力。“不是每一个被看好的青年学者都能做出重大成果，但给予他们早期支持和自由探索的空间，本身就是对创新生态的投资。”有评委表示。

现场，中国海洋大学教授孙进频频点赞，他用“松弛”一词来形容活动的氛围，“浙江民营企业的力量多、交流氛围灵活，大家的思维更容易迸出一些火花。”

记者发现，今年青科会上带着产业转化需求来的青年学者不少。青年科学家最大的获得感源于被看见、被支持。

青年创新，从握手到陪伴

本届峰会的重要成果之一，是扩容了世界青年科学家创新创业成长支持计划。

科学发展史上，不少重大成果的突破期，都与年轻人的思维爆发期、认知活跃期重叠。但青年科研人员往往承受着资金、头衔、论文等现实压力，去年青科会启动的世界青年科学家创新创业成长支持计划，更注重“及时发现”和“早期支持”，正是对这一现实的回应。

世界青年科学家联合会副理事长兼秘书长高春波告诉记者，作为该项目的一部分，“正泰星火计划”“安恒AI星火计划”一年间已资助11支青年科学家团队，覆盖电力设备智能运维、光储协同、氢能材料等方向。

这项支持计划不断进化，青科会的创新生态朋友圈越合作越大。今年，盘毂动力、华峰集团、伯特利科技、一鸣股份、华友新材料等5家领域头部企业也为陪伴青年科学家成长助力，为他们设立了总值5亿元的星火天使基金。2027世界青年科学家创新创业大赛同步启动，聚焦量子科技、具身智能等关键前沿领域，在海内外主要城市群设分赛区。同时，由世界青年科学家联合会、浙江省科协联合宁波东方理工大学、英国物理学会合作出版的英文期刊《AI Horizons》通过一年筹备，于本月正式创刊并开放征稿；顶尖科学家联合育才创新中心（浙江）已成立并运行，开始为浙江培育核领域高端人才。

当前，创新已经不是青年科学家一个人的事，是科学家、工程师、企业家、投资人、政府等多方合作、试错的群戏。

“今年青科会跟产业结合得更紧密了，很多企业都融入其中。”亚洲仿真联盟秘书长、北京航空航天大学教授翁敬农注意到，今年会场内外多了许多企业展览，分论坛的组织也是通过申请审批流程产生。

从握手到陪伴，可以说青年科学家的创新创业不是一张白纸等项目来画。泵阀、电气、鞋服、新能源、新材料，这些具体的产业集群，是青年科学家成果可以“对表”的场景。据组委会介绍，峰会在过去7年实现117个创新平台、1244个前沿项目落地，让青年科学家拥有极大的获得感。

让青年自己选

今年，45岁以下青年人才占参会人数的88%，做报告的人员比例超过50%；12场平行论坛全部由全国学会青年工作委员会牵头策划。

青年不再只是被安排坐前排的听众，而是出题人、答题人、评判人。什么方向值得讨论、什么人值得请、什么问题值得花一个下午时间头脑风暴，从主办方手里转移到了由最接近前沿的青年人才来判断。

记者翻看论坛议程时发现，深海资源环境论坛是首次举办，来的人里有俄罗斯、伊朗、埃及、马来西亚、巴基斯坦的海洋领域专家。AI时代青年科学家创业创新生态论坛上，用脱口秀讲科普等年轻态话题层出不穷。搁几年前，这样的情形大概不会出现在一场以“青年科学家”命名的峰会主议程里。现在它们是由青年自己挑选的。

AI正在把科研门槛往下拉，清华大学交叉信息研究院副教授袁洋看到一种“技术平权”：大一大二学生，甚至更年轻的人，只要善于使用AI，就可能解决过去需要博士生甚至专业科研人员才能解决的问题。

金砖国家深海资源国际研究中心主任、自然资源部第二海洋研究所研究员陶春辉表示，青科会提供了交流平台，深海资源开发利用与海洋生态环境保护需要加强跨学科、跨国家合作，青年科学家是海洋科技创新和蓝色经济发展的重要力量。

来 源：浙江日报

原标题： 一场大会的青年浓度 2026世界青年科学家峰会观察

记者 何冬健 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com