温州日报 2026-10-26 09:13:45

10月24日，在2026世界青年科学家峰会上，温州海螺集团旗下浙江星创环保集团（简称“星创环保”）携固废资源化创新成果亮相，成为本届展会极具本土辨识度的绿色科创亮点。而峰会举办地——温州园博园正是星创环保变废为宝的代表性案例。

温州网讯 10月24日，在2026世界青年科学家峰会上，温州海螺集团旗下浙江星创环保集团（简称“星创环保”）携固废资源化创新成果亮相，成为本届展会极具本土辨识度的绿色科创亮点。而峰会举办地——温州园博园正是星创环保变废为宝的代表性案例。

漫步园区，中外嘉宾脚下的铺地石、道路两侧的路沿石，前身就是园区建设时挖出的渣土、淤泥。它直观地向中外嘉宾展现：城市固废早已不是耗费巨额成本处置的环境包袱，而是“无废城市”建设中亟待深度开发的“城市新矿”。

针对淤泥黏性大、含水率高、组分复杂等行业共性难题，星创环保依托自主研发改性固化剂与成套专用装备，打造全程免烧工艺，固废原料经改性分离、配比拌和、真空压制、立体养护、磨抛加工等工序，便可转化为高品质再生石材，重新应用于城市建设，从源头减少开山取石。

“这项变废为宝的技术，正从温州出发，走向全国一座座城市。”星创环保总裁邵璋现场介绍，企业技术体系已从早期“淤泥制无机生态石”单一路线，迭代形成多源固废协同资源化的全链条能力：建筑渣土、盾构泥、煤矸石、粉煤灰、磷石膏、河湖底泥等固废转化为生态石，可替代天然石材，用于市政道路、广场公园、河道护坡等，且价格低三成；生活污泥转化为生物质燃料棒，热值可达动力煤六成，综合成本不足其三成，可替代煤炭资源，可用于生活供暖、火力发电、工业锅炉等；油田油泥尾渣转化为仿木板材，可替代实木板材，用于防火门、庭院铺设、景区造景等，实现“以土代木”，减少林木砍伐。目前，企业拥有13项发明专利、29项实用新型专利。

这套循环模式在温州园博园落地实证：项目就地消纳场内开挖渣土与淤泥，生态石应用总量1万多立方米，相较外购天然石材节约成本600余万元。

邵璋介绍，这项从实验室走向规模化产线的技术，源自温州老牌民企海螺集团的二次科创征程。历经五年多技术攻坚、上亿元研发投入，企业装备已从5吨级试验压机迭代升级至千吨级量产真空压制生产线。当前其业务已覆盖全国70余座城市，建成9大生产基地，15个基地加快建设，产线布局落子浙江、四川、安徽、福建、江苏、山东、上海、重庆等多地。

“十五五”期间，星创环保规划在全国100座城市落地500条生产线，朝着百亿级循环产业目标稳步迈进；同时联动泰国、越南、印度尼西亚、哈萨克斯坦等国家，对外输出中国固废资源化成套解决方案。

来 源：温州日报

原标题： “海螺”二创变废为宝 老牌温企新品亮相2026青科会

作者 余贤贵

本文转自：温州新闻网 66wz.com