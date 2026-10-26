温州日报 2026-10-26 09:13:45

“新的考试设备和一对一帮办服务对老年人很友好。大屏幕、大字体我们看得很清楚，还和手机触屏一样，点一点就好，方便多了。”近日，在乐清市驾考中心，一位人大代表现场体验“三力测试”后发出感慨。

温州网讯 “新的考试设备和一对一帮办服务对老年人很友好。大屏幕、大字体我们看得很清楚，还和手机触屏一样，点一点就好，方便多了。”近日，在乐清市驾考中心，一位人大代表现场体验“三力测试”后发出感慨。

这番变化，要从几个月前说起。随着驾驶证申领年龄政策优化，越来越多老年人选择自驾出行。根据公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》，70周岁以上人员考领、换领C1、C2等准驾车型驾驶证时，需参加记忆力、判断力、反应力“三力测试”，20分钟内答对18题才算过关。

数月前，乐清市检察院接到一位高龄“益心为公”志愿者反映：自己身体硬朗，想去车管所参加测试以继续申领驾驶证，但到了现场却找不到咨询窗口，考试设备字小、界面复杂，“真是不太友好”。检察官随即邀请志愿者再次实地走访。在现场，检察官看到考场使用的都是普通台式电脑，字号小、界面复杂，没有操作指引，不禁感叹“老人家可能还没答题就先慌了神”。车管所大厅里，既没有为老年人开的绿色窗口，也看不到大字号指引标识。

经调查，乐清市检察院认为该情形可能侵害社会公共利益，遂依法立案办理，并与相关职能部门磋商厘清职责边界。随后，检察院制发检察建议，要求相关职能部门整改问题并配备无障碍服务设施。

整改很快落地。如今，考场内“三力测试”终端升级为“鼠标+触摸屏”两种操作方式，字体放大、步骤减少；大厅里张贴大字号醒目指引标识，增设“三力测试”专项导向图；同时，现场开设老年人优先办理绿色通道，安排专人提供“一对一”帮办服务。自今年7月以来，改造后的设备已服务63周岁以上需继续申领A1、A2等准驾车型的驾驶人20人，服务70周岁以上换证驾驶人86人。

乐清市检察院有关负责人表示，从一条志愿者线索到一系列适老化整改，此次行动既保障了老年人平等参与社会生活的合法权益，也印证了代表委员、“益心为公”志愿者与检察机关同向发力、协同推进检察建议落实的效能。

来 源：温州日报

原标题： 从“处处碰壁”到“一键可办” 乐清一份检察建议促驾考服务适老化

记者 张琳 通讯员 温简

本文转自：温州新闻网 66wz.com