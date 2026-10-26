温州日报 2026-10-26 09:13:45

苍南队“六连胜”收官2026省级争霸赛小组赛第一循环，成为全省“唯一”。选择在这个节点启动“以球育人·南哥篮球”教育强县工程，苍南不是蹭一波连胜的热度，而是想把赛场上的这颗“球”，传进校园、传进课堂、传进孩子的成长里。

苍南队“六连胜”收官2026省级争霸赛小组赛第一循环，成为全省“唯一”。选择在这个节点启动“以球育人·南哥篮球”教育强县工程，苍南不是蹭一波连胜的热度，而是想把赛场上的这颗“球”，传进校园、传进课堂、传进孩子的成长里。

为什么是这个时候？从中央到地方，“三大球”振兴和“健康第一”的指向很明确，浙BA又恰好把城市的注意力聚到了篮球上。苍南接住这波流量的方式，不是再办一场热闹的活动，而是把篮球做成课程、师资、赛事、人才、品牌、保障六件事，让“球”从赛场传进日常。

苍南敢接，不是因为球场多、队伍多这些数字本身，而是这些数字背后有多年攒下的课程、梯队和赛事底子。球场覆盖到乡镇、班级联赛能转起来、U10到U15有梯队、面向高校和省市专业队有人才出口——有这套底子，这项工程才不是“空中楼阁”，六连胜的热度才有地方落地。

这颗“球”的价值，也不只在输赢。校园体育如果只围着少数尖子生的竞技结果转，可能热闹一阵就散了；苍南想做的，是让课程、赛事、师资这些机制长久转起来，让更多孩子能够上场。对温州来说，一个南部人口教育大县如果能把体教融合做成体系，可为全市探路。对苍南自己而言，县域软实力也不只靠产业项目，教育、健康、城市口碑以及孩子的精神状态，都是竞争力。篮球若真能实现全员普及、梯队培育、赛事赋能、文化浸润、家校社协同，带来的首先是孩子体质和人格的成长，然后是家庭对城市的认同，“南哥篮球”这张名片也才能传得更远。

所谓“好球”，也绝不是启动仪式上的热闹。球场要建起来，课程要开起来，教练要沉下去，考核要硬起来，“六连胜”的热度才能变成一代孩子的成长红利。苍南要传的，不是赛场上一记满堂喝彩的“好球”，而是育人场上经得起时间磨砺的“好球”——不是争一城一池的输赢，争的是年年有人上场、代代有人成长。

来 源：温州日报

原标题： “南哥”传出一手好球

作者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com