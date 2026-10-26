温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年 浙南那三年长征这一页

温州日报 2026-10-26 09:26:58

“长征精神永传承 浙南烽火照新程”温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年座谈会今天在平阳山门举行。

温州网讯 “长征精神永传承 浙南烽火照新程”温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年座谈会今天在平阳山门举行。

90年前，中国工农红军挺进师深入浙南，开展艰苦卓绝的三年游击战争，在国民党统治腹地构筑起南方革命重要战略支点，有力策应主力红军长征。回望烽火岁月、缅怀革命先烈，传承弘扬伟大长征精神，具有十分重要的现实意义。

2026年，是中国工农红军长征胜利90周年，也是中共浙南特委成立、浙南游击根据地创成90周年。提起二万五千里长征，世人耳熟能详，但很多人并不知晓，就在中央红军万里突围的同时，一支红军孤军逆向挺进国民党统治核心的浙江。战士们以山林为阵地，以百姓为靠山，开展三年艰苦卓绝的游击战争，在浙南大地树起不倒的红色旗帜，与万里长征主战场遥相呼应，共同写下土地革命战争后期党领导武装斗争的恢弘篇章。

这支孤军就是中国工农红军挺进师，前身正是拉开红军长征序幕的中国工农红军北上抗日先遣队。挺进师孤军深入浙南，紧紧依靠当地群众开辟游击根据地，牵制消耗大批国民党兵力，有效减轻中央红军的军事压力，从战略上策应主力红军长征，使浙南成为中国革命在南方的一个重要战略支点。

从瑞金到山门

孤军远征的铁血征程

1934年6月，为掩护中央红军主力实施战略转移，党中央以红七军团为主体组建北上抗日先遣队。7月，先遣队从江西瑞金出发，冲破敌军层层封锁，转战闽浙皖赣四省边境，连续作战，牵制国民党“围剿”中央红军的军事力量。1935年1月，先遣队在江西怀玉山突围受挫。

1935年2月，遵照中央军区电令，北上抗日先遣队余部组建中国工农红军挺进师，粟裕任师长，刘英任政治委员。中央赋予挺进师重要使命：挺进浙江，开展游击战争，吸引牵制敌军，在战略上配合主力红军长征。同年10月，挺进师转战抵达温州泰顺；11月7日，中共闽浙边临时省委在泰顺白柯塆成立。1936年3月，中共浙南特委在泰顺小南山诞生，这也是中共温州市委的前身。当年夏天，浙南游击根据地基本形成。

1937年12月，中共中央政治局《关于南方各游击区工作的决议》这样评价南方游击区：“在极艰苦的条件下，长期坚持了英勇的游击战争……在今天成为中国人民反日抗战的主要支点。”

1938年3月18日，粟裕率领由挺进师改编的闽浙边抗日游击总队400余名将士，在平阳山门誓师出征，开赴皖南编入新四军第二支队，奔赴抗日前线。此后这支队伍在抗日战争、解放战争中屡建战功，成长为钢铁劲旅，浙南也由此成为新四军重要策源地之一。

血肉筑丰碑

永远铭记浙南的英雄儿女

粟裕在《回忆浙南三年游击战争》中写道：“在抗击刘建绪四十三个团的‘围剿’中，贡献最大、牺牲最大的是浙南的最广大革命群众。”军事斗争的背后，是浙南百姓义无反顾的拥护与牺牲，无数普通群众把生命献给革命事业。

瑞安金星乡岩门村（今属文成）胡氏六兄弟，先后参加游击队、农会，一年之内相继牺牲，铸就“一门六英烈”的悲壮；泰顺棠坪村刘素贞带着三个儿子投身地下交通工作，母子四人全部惨遭杀害，“一门四英烈”血染青山；泰顺峰文双溪口村党支部书记黄明星，在深山山洞建起红军医院，救治30多名重伤战士重返战场；平阳共产党员潘世雅被捕牺牲，担任交通员的妻子王玉英，为严守党的秘密，趁看守不备剪断自己的舌头……

正是军与民生死与共，才造就浙南这片土地红旗屹立不倒的奇迹。

赓续烽火

走好新时代温州长征路

温州，拥有厚重的红色家底：这里是中共浙江省第一次代表大会召开地、红十三军诞生地、中共闽浙边临时省委成立地、浙江抗日民族统一战线形成地，也是新四军重要策源地……

今天的温州，深学细悟习近平总书记在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上的重要讲话精神，立足浸润挺进师热血的红色沃土，把伟大长征精神同浙南三年游击战争淬炼形成的挺进师的革命精神贯通起来，奋力走好新时代的长征路。

从那段浴血斗争的峥嵘岁月中，我们汲取绝对忠诚的精神力量。用好泰顺白柯塆、平阳山门等红色阵地，讲好浙南英烈感人故事，引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，传承革命先辈信念坚定、顾全大局、敢于牺牲的格局担当。把挺进师绝境坚守的斗争勇气转化为攻坚克难、实干争先的强大动能，锚定高质量发展目标，以新能源、智能装备、数字经济等为重点加快培育新质生产力，奋力打造共同富裕示范区市域样板。赓续挺进师扎根群众的优良传统，站稳人民立场，持续扶持革命老区发展，用心用情解决群众急难愁盼问题，永葆党同人民群众的血肉联系。

与此同时，温州持续做好红色根脉活化文章，扎实推进革命文物保护、史料整理研究，创新沉浸式研学、新媒体传播、青少年思政课堂等宣教载体，让浙南烽火故事走出文献、走进大众。推动伟大长征精神跨越时空代代相传，激励瓯越儿女砥砺奋进，在新时代长征路上书写崭新的时代华章。

来 源：温州日报

原标题： 温州市纪念中国工农红军长征胜利90周年

浙南那三年，长征这一页

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com