温州都市报 2026-10-26 09:28:07

近日，浙江省“组团式”就业援藏系列活动在拉萨、那曲两地开展。依托浙藏对口协作平台，温州本土企业浙江麦娇奴服饰有限公司跨越千里奔赴高原，亮相那曲高校毕业生专场招聘会，带去近50个优质岗位，将就业机遇、创业通道精准送到西藏籍青年身边，以企业实干担当助力高原稳就业、促增收。

温州网讯 近日，浙江省“组团式”就业援藏系列活动在拉萨、那曲两地开展。依托浙藏对口协作平台，温州本土企业浙江麦娇奴服饰有限公司跨越千里奔赴高原，亮相那曲高校毕业生专场招聘会，带去近50个优质岗位，将就业机遇、创业通道精准送到西藏籍青年身边，以企业实干担当助力高原稳就业、促增收。

本次活动由浙藏两地人社、国资部门及援藏指挥部联合统筹，聚焦高校毕业生就业需求，精准搭建政企对接桥梁。招聘会现场，麦娇奴服饰展位咨询热度持续走高，大批西藏学子驻足了解岗位信息。企业工作人员细致宣讲岗位设置、薪资体系、福利保障与晋升渠道，逐一解答食宿保障、技能培训、职业发展等青年关切问题，以人性化用工理念和规范化管理制度获得西藏青年认可。

深耕校企协作多年，麦娇奴服饰已与西藏技术学院服装专业建立五年长期顶岗实习合作机制，常态化接收西藏学子入企实训。通过为期半年的岗位实操历练，推动实习学生顺利留岗就业，为西藏青年稳定就业搭建通道。2021年9月，首批西藏职业技术学院16名藏族学生来麦娇奴服饰进行为期5个月的顶岗实训。这是由温州职业技术大学、麦娇奴服饰共同推进东西部合作促进共同富裕的具体行动。

在多年援藏用工实践中，企业发现，传统单次招聘、零散输送模式存在适配度低、留存率弱等短板。为此，麦娇奴服饰在本次就业援藏推进会上创新提出“创业专班”培育新模式，推动援藏用工帮扶从“零散招工”向“定向培育、创业赋能”升级，构建长效化、可复制的浙藏人才协作体系。

新的西藏青年创业专班落地于麦娇奴服饰生产园区，企业全方位提供生产场地、专业设备、稳定服装订单，并配套食堂、宿舍等生活设施，一站式解决高原创业青年缺场地、缺设备、缺客源三大难题。该模式融合技能培训、实操生产、自主创业、稳定增收于一体，实现“入园即实训、实训即创业、创业即增收”，有效打通西藏青年就业创业壁垒。

该创新模式实现浙藏两地双向赋能、互利共赢。对西藏而言，能够就地培育本土服装技能人才，拓宽青年就业创业渠道，切实提升群众就业幸福感与获得感；对浙江服装产业来说，有助于储备稳定技能型劳动力，夯实产业发展根基。同时，西藏青年自带的高原文化审美与独特创意，也能为温州传统服装产业注入新鲜活力，助力产业创新升级。

作为温州本土民营企业，麦娇奴服饰跳出短期招工思维，立足产业特色深耕山海协作，以产业育人才、以创业稳就业、以协作促发展。下一步，企业将持续深化与西藏各地人社部门、职业院校的联动合作，优化创业专班培育体系，完善人才孵化、技能提升、产业配套全链条服务；持续践行民企社会责任，深耕援藏帮扶、做实就业赋能，以产业力量架起浙藏同心共富桥，书写新时代山海协作双向奔赴、共促发展的新答卷。

来 源：温州都市报

原标题： 山海同心援藏送岗产业赋能助力增收 温企赴那曲搭建就业创业新桥梁

记者 陈忠 通讯员 谢益东

本文转自：温州新闻网 66wz.com