温州都市报 2026-10-26 09:41:51

温州网讯 10月21日-22日，2026年浙江省孤独症儿童教育发展专题研讨会在温州市润星学校举办。全省各地教育行政部门、教研部门、特教学校、普通学校（幼儿园）的代表齐聚一堂，促进孤独症全生命周期关爱行动，共绘孤独症教育高质量发展蓝图。

21日下午，“五校论道”经验分享环节上，省内五所孤独症专门学校代表依次登台分享办学经验，为特殊教育高质量发展提供了新思路。随后的圆桌沙龙，围绕“孤独症儿童多元安置模式及课程体系建设”主题展开，台下代表踊跃发言互动，分享了特殊教育方面的成果。专家点评环节，浙江工业大学和南京特殊教育师范学院特聘教授徐云强调育人为本，在教育教学中尊重孩子的神经多样性，遵循孤独症儿童的身心发展特点和特殊教育的发展规律开展教育教学，读懂每一个孩子，成就每一个孩子。

22日，“聚善聚智 协同深耕——AI赋能孤独症成长与学校内涵发展合作项目”正式启动，标志着人工智能技术将系统性嵌入孤独症儿童的评估、教学与支持场景，为学校内涵发展注入科技动能。在随后的交流讲座环节，四场报告从脑科学、教育学、细化升级、协同联结等多角度为特殊教育高质量发展建言献策。其中，温州市润星学校聚焦孤独症儿童校本课程的开发与实施，分享了全学段多领域的实践经验。

22日下午，四节孤独症儿童教学展示课例同步开课，直观呈现面向孤独症儿童的全方位教育支持。

本次研讨会内容充实、形式多元，是落实《特殊教育发展提升“十五五”行动计划》“加快提升孤独症儿童教育水平”重要任务的具体举措，也是回应基层办学需求、汇聚全省孤独症儿童教育实践智慧的交流平台。下一步，浙江省将持续深化政策落地，推进资源整合，不断完善孤独症教育专业支持体系，助力每一位孤独症儿童有质量、有尊严地成长。

本次活动由浙江省特殊教育指导中心主办，温州市教育局承办，温州市特殊教育学校、温州市润星学校协办。

来 源：温州都市报

原标题： 浙江省孤独症儿童教育专题研讨会在温举行

读懂每一个孩子 成就每一个孩子

记者 方晨 实习生 林紫萱 通讯员 方海燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com