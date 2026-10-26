洞头区委书记何莉平开展大力弘扬海霞精神专题调研
近日，洞头区委书记何莉平带队赴海霞村，调研指导大力弘扬海霞精神工作。她强调，要牢记习近平总书记殷殷嘱托，在更大格局、更高层面上，系统研究和推进海霞精神弘扬，统筹抓好阵地提质、内容创新、品牌塑造各项工作，引导洞头区上下自觉践行和弘扬海霞精神，为建设名副其实的海上花园汇聚强大奋进力量。
在海霞村，何莉平一行先后参观了大海霞片区共富展厅、花园十礼文创店、海霞时光驿站、贝雕螺钿婚嫁馆等地，听取海霞精神弘扬及海霞片区共富打造情况。
在随后召开的座谈会上，有关单位汇报了大力弘扬海霞精神工作谋划情况。何莉平充分肯定了近年来弘扬海霞精神工作取得的成效，她指出，海霞精神引领一代代海岛人接续奋斗，是洞头最独特、最深厚、最不可替代的宝贵财富。洞头区上下要牢记习近平总书记“大力弘扬海霞精神”殷殷嘱托，在深学细悟中提高政治站位，进一步推动海霞精神走进项目现场、走进干部群众、走进千家万户，支撑打造海霞共富示范样板、擦亮“海上枫桥”治理品牌、激扬巾帼奉献时代风采，让海霞精神成为推动高质量发展的现实力量。
何莉平强调，要在强产富民上攻坚突破，加强大海霞片区系统性谋划，学习借鉴先进经验和典型做法，做好市场调研，强化运营前置，整合串联现有资源，久久为功策划一批文旅精品项目，推动海霞精神成为乡村振兴的内生动力。要在全域弘扬上铸魂赋能，持续建强女子民兵连队，锻造实干争先、担当作为的过硬干部队伍，推动海霞精神融入基层治理、群众日常和家风建设，构建全民共建共治格局，切实将海霞精神转化为连队战斗力、干部执行力、社会凝聚力。要在齐抓共管中强化保障，健全工作推进机制，压实各方责任，加强部门协同联动，形成上下贯通、执行有力的工作体系，推动军地资源共建共享、重点项目一体落地。
来 源：洞头发布
记者 林锐、苏煜晗、沈灿辉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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