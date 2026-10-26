多人踩在汕头一大桥外侧管道上钓鱼，管道断裂有人坠河，当地：正在搜救和调查
极目新闻 2026-10-26 10:27:51
10月24日，多名网友在社交平台发布视频称，广东汕头澄海区莲阳大桥外侧有人员站在管道上钓鱼，随后管道断裂，有人坠河。极目新闻记者从当地有关部门获悉，此事正在调查，目前正在搜救中。
10月24日，多名网友在社交平台发布视频称，广东汕头澄海区莲阳大桥外侧有人员站在管道上钓鱼，随后管道断裂，有人坠河。极目新闻记者从当地有关部门获悉，此事正在调查，目前正在搜救中。
网传现场视频截图
视频显示，事发前，大桥护栏外铺设有三条管道，有多人或坐或站在管道上，手里持有钓鱼工具。不久，画面中部分管道消失，仅剩固定架。从远处拍摄的画面可见，桥外侧的部分管道断裂，垂入河中。事发后，桥面上停有公安和消防车辆，有工作人员在现场处理。
网传现场视频截图
10月25日，一位发帖网友告诉极目新闻记者，事发地位于莲阳大桥，时间为24日下午，但不清楚具体有几人坠河。
极目新闻记者随后致电当地相关部门，一位知情人表示，目前事情正在调查中，具体情况不便透露。
辖区街道一名工作人员表示，目前已有相关部门工作人员在进行搜救，暂无人员获救信息，具体事发原因需等待官方调查结果通报。
来 源：极目新闻
原标题： 多人踩在汕头一大桥外侧管道上钓鱼，管道断裂有人坠河，当地：正在搜救和调查
记者 柳之萌
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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