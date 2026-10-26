西藏巴青震区救援最新进展：安置点活动板房顺利通电、取水取暖有保障

央视新闻客户端 2026-10-26 10:27:52

西藏那曲市巴青县7.0级地震发生后，抢险救援各项工作有序推进。截至25日15时，西藏军区官兵在玛如乡片区累计完成7个村共计475户搜救排查，并同步开展医疗救助。

西藏那曲市巴青县7.0级地震发生后，抢险救援各项工作有序推进。截至25日15时，西藏军区官兵在玛如乡片区累计完成7个村共计475户搜救排查，并同步开展医疗救助。

救援人员持续为受灾群众开展常态化热食、热水供应服务，保障群众基本饮食和用水需求，助力震区平稳有序恢复正常生产生活秩序。

那曲市巴青县发生5.7级地震为目前最大余震

中国地震台网正式测定：10月25日19时25分在西藏那曲市巴青县（北纬32.43度，东经93.99度）发生5.7级地震，震源深度10千米。此次地震是西藏巴青7.0级地震的一次强余震，也是目前最大的余震，两次震中相距约19公里。

震区救援最新进展

昼夜奋战！西藏巴青首批60套救灾安置板房搭建完毕

那曲市巴青县7.0级地震发生后，各路救援力量驰援灾区参与抗震救灾工作。

国家隧道应急救援中铁二局西藏队联合中铁二局、中铁南投等单位昼夜接续攻坚，于10月25日凌晨2时10分，完成地震灾区首批60套救灾安置板房搭建。

玛如乡二村受灾群众安置点活动板房顺利通电

10月25日20时，经过连续8小时奋战，西藏那曲巴青县玛如乡二村受灾群众安置点活动板房顺利通电。

国网西藏电力接到现场指挥部下达任务后，紧急调配50名应急抢修骨干人员不间断作业，新建电杆4基，敷设导线600余米，安装变压器1台，争分夺秒推进板房通电工作，全力保障受灾群众温暖过冬。

开展防火夜查、投用净水设备

西藏震区取水取暖有了保障

地震发生后，消防救援人员持续深入西藏巴青县各受灾乡村开展救援，全力保障受灾群众生命财产安全。

在玛如乡三村，消防员持续在安置点开展防火夜查，逐项排查各类风险隐患；在确保安全的前提下清理废墟，为受灾群众寻找贵重财物，交到群众及工作人员手中；在村内安置点，消防还依托应急广播循环播放藏汉双语安全提示，将避险知识传递到安置点每个角落。

在玛如乡二村，消防员和施工人员一道开展工作，对板房搭建提供消防安全技术指导。消防员还围绕板材选用、电气线路布设、防火分隔等关键环节提出规范意见，促使板房早日安全投入使用。

在岗切乡一村，消防员深入安置帐篷，排查安全隐患，向大人和孩子讲解防火要点，保障帐篷内安全。

为保障受灾群众饮水安全，6台应急净水设备也紧急运抵玛如乡，并投入使用。

目前，玛如乡三村62户451名群众全部转移至安置点，群众日常生活所需的取水与取暖问题，正逐步得到解决。

总台记者探访地震受灾安置点

玛如乡十三村

在玛如乡十三村救助现场：

板房搭建、房屋受损调查等工作同步开展，安置工作逐步从帐篷安置向板房安置过渡；

救援人员采取人和挖掘机结合的方式，仔细逐层剥离，逐屋搜寻被埋压财物。

岗切乡

岗切乡是地震受灾较重的乡镇之一。当地正全力推进受灾群众安置和防寒物资发放等各项工作

岗切乡17个安置点已妥善安置900多户受灾群众。

这里海拔高，气温低，同时风大，扬尘多，最大阵风13米/秒，叠加低温，增加防寒压力，眼下要“吃穿住”多方面保障群众防寒保暖。

岗切乡一村安置点正加快搭建200间活动板房，保障群众尽快入住。

开展日常防火巡查，保障消防安全。当地消防为每顶帐篷配备灭火器，设置防消联勤点，开展日常防火巡查，主要检查日常用火、用电、用气情况，并向群众科普日常防火知识，保障用火安全。

对受损房屋逐户排查

西藏巴青震区房屋安全应急评估工作昼夜推进

那曲市巴青县7.0级地震发生后，多个乡镇的房屋不同程度受损，当地住建部门第一时间组建震后房屋安全应急评估小组，进村入户排查隐患，给房屋贴上不同等级的标识，为后期修复和重建提供重要依据。

分成三个级别：

绿色：可以使用

黄色：暂停使用

红色：禁止使用

受灾较重的岗切乡，下辖16个行政村，群众居住分散，山高谷深、路途遥远，给评估工作带来不小挑战。

据巴青县住房和城乡建设局局长江久介绍，目前受灾区域所有群众已转移到帐篷里面，群众都有一个安全的住处，活动板房也陆续到各安置点上。后期按照应急评估工作开展修复跟重建工作，让群众尽快住上安全放心的房子。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 安置点活动板房顺利通电、取水取暖有保障 西藏巴青震区救援最新进展

本文转自：温州新闻网 66wz.com