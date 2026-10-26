中国新闻网 2026-10-26 10:23:15

据法新社等外媒报道，当地时间10月25日，塞尔维亚前总统武契奇承认，由塞尔维亚前进党主导的“亚历山大·武契奇-团结的塞尔维亚”选举联盟在当天举行的议会选举中败选。另一方面，由塞尔维亚学生团体推动的“学生名单-学生获胜”宣布，在议会选举中获胜。

据法新社等外媒报道，当地时间10月25日，塞尔维亚前总统武契奇承认，由塞尔维亚前进党主导的“亚历山大·武契奇-团结的塞尔维亚”选举联盟在当天举行的议会选举中败选。另一方面，由塞尔维亚学生团体推动的“学生名单-学生获胜”宣布，在议会选举中获胜。

据报道，武契奇当天在讲话中表示，根据分层抽样结果，“学生名单-学生获胜”预计将在国民议会250个席位中，获得135至140席；而“亚历山大·武契奇-团结的塞尔维亚”选举名单预计获得约105席。

武契奇还表示，“学生名单-学生获胜”预计获得约220万张选票，其领导的选举联盟预计获得约172万张选票。

据此前报道，9月5日，塞尔维亚前进党总委员会决定，推举武契奇为该党议会选举名单领衔人和总理候选人，武契奇随后接受推举。9日，武契奇签署总统令解散议会，并宣布于10月25日提前举行议会选举。武契奇27日提交辞呈，辞去总统职务。他表示此后将以“普通公民”身份参加下届政府总理竞选。

来 源：中国新闻网

原标题： 塞尔维亚举行议会选举 武契奇承认败选

本文转自：温州新闻网 66wz.com