央视新闻客户端 2026-10-26 10:25:04

当地时间10月25日，美国总统特朗普表示，有关乌克兰问题的美俄乌三方会谈“很快”就会举行，但未透露具体时间安排。特朗普称，他认为俄乌双方都有意达成协议。

当地时间10月25日，美国总统特朗普表示，有关乌克兰问题的美俄乌三方会谈“很快”就会举行，但未透露具体时间安排。特朗普称，他认为俄乌双方都有意达成协议。

此前，俄罗斯与乌克兰23日分别证实，双方已同意27日起在赫尔松地区的阿列什基停火。一名美国官员透露，美俄乌可能于两周内在阿联酋阿布扎比或瑞士举行三方会谈。俄总统普京说，任何三边会谈都将聚焦和平协议达成后如何确保俄乌安全。乌总统泽连斯基说，他希望随后能举行三国领导人会晤。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 特朗普：美俄乌三方会谈“很快”就会举行

记者 朱磊

本文转自：温州新闻网 66wz.com