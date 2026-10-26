废旧设备可能藏着关键数据 国家安全机关提示

国家安全部微信公众号 2026-10-26 10:26:51

企业实施技术改造淘汰老旧机床，单位开展设备升级置换一批工控主机，测绘企业处置闲置测量仪器……有的单位在处理废旧设备时，仅对存储介质进行简单格式化便当作废品变卖，或是通过二手平台折价转让，存在“硬件报废，数据即随之消失”的认识误区。然而，废旧工控设备与专业仪器的无序流转，不仅可能使商业秘密泄露，还可能导致关键行业运行数据、敏感区域地理信息外泄，暗藏着不可忽视的风险。

企业实施技术改造淘汰老旧机床，单位开展设备升级置换一批工控主机，测绘企业处置闲置测量仪器……有的单位在处理废旧设备时，仅对存储介质进行简单格式化便当作废品变卖，或是通过二手平台折价转让，存在“硬件报废，数据即随之消失”的认识误区。然而，废旧工控设备与专业仪器的无序流转，不仅可能使商业秘密泄露，还可能导致关键行业运行数据、敏感区域地理信息外泄，暗藏着不可忽视的风险。

数据残留莫轻视

有的人认为工控设备、专业仪器的价值仅在于硬件本身，删除文件、格式化硬盘后，便可对外流转处置。事实上，工控设备、专业测绘与监测仪器自投入运行起，就会不断产生各类数据：机床存储着工艺参数、生产节拍与产品图纸，工控主机记录着系统运行日志与核心控制逻辑，测绘仪器保存着历史作业的坐标与轨迹信息，即便是普通物流扫描终端、收银系统，也可能留存较为完整的业务运营数据。

常规的文件删除、格式化操作，只是清除了文件索引，通常无法彻底清除存储介质的底层数据。借助专业数据恢复技术，仍可提取其中的残留数据。一台看似已经报废的设备，内部可能存储着企业乃至行业的关键信息。设备退役，未必等同于数据清零。

风险隐患分场景

废旧设备流转带来的风险并非单一维度，可能涉及企业商业利益、行业运行安全乃至国家安全底线，不同领域设备对应着不同等级的风险隐患。

通用工控设备：商业秘密外泄。普通制造业、服务业使用的废旧机床、收银系统、仓储终端等设备，在二手流转前通常只进行简单清理。设备中残留的生产工艺、客户名录、进货价格、财务报表等商业秘密，一旦被竞争对手或不法分子通过数据恢复手段获取，可能会给企业造成经济损失。

关键行业设备：核心数据外漏。在能源、通信、交通、化工、水利等关键基础设施领域，废旧工控设备、可编程控制器、监控主机内部往往留存着系统运行参数、设施布局、安全防护策略等信息。这类设备若未经专业处置便流入二手市场并被境外机构获取，不仅会泄露行业运行数据，还可能被用于分析系统漏洞与防护短板，为网络攻击、物理破坏留下可乘之机。

专业测绘设备：地理信息外流。二手市场流通的专业测绘仪、GPS接收机、环境监测仪、地质勘探设备等，往往留存了高精度坐标、地形数据、矿区勘探记录等历史作业数据。部分设备甚至还留存了军事管理区、涉密单位、战略工程周边的敏感地理信息，若无序流转，则存在敏感信息泄露的风险，可能危害国土安全与军事安全。

境外定向回收：借机攫取情报。境外间谍情报机构可能通过二手平台、废品回收等渠道，定向回收我国关键行业的废旧工控设备、专业仪器及存储介质。他们通过数据恢复手段提取敏感信息，并逆向研究设备的系统架构、控制逻辑与安全漏洞，为长期渗透攻击、供应链破坏做准备。部分回收人员还会以“高价收旧设备”为幌子，主动对接工矿企业、科研单位，刻意筛选敏感和涉密领域的设备，具有较强的隐蔽性。

规范处置筑防线

处理废旧设备，需堵住数据残留、无序流转两个漏洞，将简单的“卖废品”转变为规范化管控。

数据销毁先于流转。设备报废前，须对存储介质开展专业化的数据销毁。涉及核心数据的设备，应优先采取物理消磁、介质粉碎等方式彻底销毁存储部件，从源头杜绝数据被恢复的可能性。

选择合规处置渠道。优先选择具备正规资质的回收、销毁机构，不随意将废旧工控设备、专业仪器通过二手平台交易。处理前认真核查设备内留存的个人、单位敏感信息，做到处置全程留痕、风险心中有数，不给别有用心者留下可乘之机。

警惕高价回收陷阱。对主动上门、报价明显高于市场行情的回收人员保持警惕，认真核实对方身份与资质，不向境外机构和人员出售敏感领域的废旧工控设备与专业仪器。

国家安全机关提示

一台退役设备，卸下的是生产功能，卸不掉的是数据风险；一次随意变卖，处置了闲置硬件，却可能敞开了安全缺口。工业数据与专业信息事关产业安全、基础设施安全与国家安全，规范废旧设备流转、守好数据销毁关口，既是保护企业核心利益，也是筑牢国家安全的工业防线。

国家安全，人人有责，人人可为。广大人民群众如发现定向回收敏感领域设备的可疑线索，请及时通过12339国家安全机关举报受理电话、网络举报受理平台（www.12339.gov.cn）、国家安全部微信公众号举报受理渠道或直接向当地国家安全机关举报。

来 源：国家安全部微信公众号

原标题： 废旧设备可能藏着关键数据 国家安全机关提示

本文转自：温州新闻网 66wz.com