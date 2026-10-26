卢拉连任巴西总统
新华网 2026-10-26 10:29:08
根据巴西高等选举法院当地时间25日晚公布的计票结果，在当天举行的总统选举第二轮投票中，劳工党候选人、现任总统卢拉战胜自由党候选人、前总统雅伊尔·博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗，赢得连任。
根据巴西高等选举法院当地时间25日晚公布的计票结果，在当天举行的总统选举第二轮投票中，劳工党候选人、现任总统卢拉战胜自由党候选人、前总统雅伊尔·博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗，赢得连任。
巴西高等选举法院数据显示，在已统计的99.80%选票中，卢拉得票率为51.76%，弗拉维奥·博索纳罗为48.24%。卢拉将于2027年1月5日正式就任，任期四年。
这是卢拉第四次当选巴西总统。
来 源：新华网
原标题： 卢拉连任巴西总统
记者 吴昊 赵焱
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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