正在阅读：卢拉连任巴西总统

卢拉连任巴西总统

新华网 2026-10-26 10:29:08
根据巴西高等选举法院当地时间25日晚公布的计票结果，在当天举行的总统选举第二轮投票中，劳工党候选人、现任总统卢拉战胜自由党候选人、前总统雅伊尔·博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗，赢得连任。

根据巴西高等选举法院当地时间25日晚公布的计票结果，在当天举行的总统选举第二轮投票中，劳工党候选人、现任总统卢拉战胜自由党候选人、前总统雅伊尔·博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗，赢得连任。

巴西高等选举法院数据显示，在已统计的99.80%选票中，卢拉得票率为51.76%，弗拉维奥·博索纳罗为48.24%。卢拉将于2027年1月5日正式就任，任期四年。

这是卢拉第四次当选巴西总统。

来　源：新华网

原标题： 卢拉连任巴西总统

记者 吴昊 赵焱

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：诸葛之伊审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11