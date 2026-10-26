新华网 2026-10-26 10:31:02

24日以来，法国、意大利、西班牙、葡萄牙和比利时等多个欧洲国家发生游行示威活动，抗议民众普遍不满生活成本上升、公共服务不足以及政府相关政策。部分游行活动伴随暴力冲突，一些商铺和公共设施遭到破坏，千余人被捕。

24日以来，法国、意大利、西班牙、葡萄牙和比利时等多个欧洲国家发生游行示威活动，抗议民众普遍不满生活成本上升、公共服务不足以及政府相关政策。部分游行活动伴随暴力冲突，一些商铺和公共设施遭到破坏，千余人被捕。

法国24日爆发新一轮全国性示威，遍及巴黎、马赛、里昂、斯特拉斯堡、图卢兹等多座城市。这是继17日发生大规模抗议后，法国连续第二个周末举行全国性示威活动。据法国内政部统计，24日全国共举行289场示威活动，约41万人参加，其中巴黎约11万人。法国总工会称，全国参加游行示威人数约80万，其中巴黎约25万。

为应对示威活动，法国政府当天在全国部署约7万名警察和宪兵。巴黎、马赛、斯特拉斯堡等城市在示威活动期间出现暴力行为，部分商铺遭到破坏和抢劫。巴黎警察局发言人埃莱娜·德内谢尔25日接受法国媒体采访时说，游行队伍中约有500名滋事者试图袭击执法人员和破坏周边财物。

据法国内政部25日公布的初步统计数据，全国共有1314人在24日的示威活动中被捕，53名执法人员受伤。巴黎警察局说，巴黎当天共有142人被捕，其中126人被拘留调查。法国内政部长努内兹24日晚表示，尽管部分地区出现暴力事件，但当天游行总体较为平静，警方阻止多起抢劫和破坏行为。

意大利罗马、米兰、都灵、博洛尼亚、佛罗伦萨等地24日发生示威活动。示威者抗议生活成本上涨，反对政府增加军备开支，要求加大公共领域投入。参与者以学生和年轻人为主，其中米兰约有1万人参加游行。

据意大利公共安全部门24日晚公布的数据，在当天全国范围内的示威活动中，371人被带至警局，其中包括110名未成年人。

西班牙首都马德里24日发生大规模示威游行活动，参与者呼吁维护公共养老金制度。据西班牙政府估计，约有2.5万人参加当天的游行。

在葡萄牙里斯本、波尔图等城市，抗议民众要求政府采取行动缓解住房危机。据葡萄牙卢萨通讯社报道，里斯本当天有大批民众走上街头，组织方估计约2.5万人参加游行。

25日凌晨，葡萄牙警方在清除里斯本市中心抗议者搭建的帐篷营地时，与抗议者发生冲突。据葡萄牙公共安全警察公布的数据，共有11人受伤，其中包括3名警员，31人被拘留。

比利时首都布鲁塞尔24日再次发生示威者与警方冲突。部分示威者试图点燃共享自行车和电动滑板车，警方使用催泪瓦斯和胡椒喷雾驱散人群。警方当天暂时扣留9人。

来 源：新华网

原标题： 欧洲多国爆发大规模抗议活动 千余人被捕

本文转自：温州新闻网 66wz.com