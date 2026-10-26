新华网 2026-10-26 10:31:58

据韩国媒体25日报道，随着万圣节临近，韩国警方在首尔梨泰院等多个人流密集区域增加部署警力，加大安保力度，以防发生踩踏事故。

据韩国媒体25日报道，随着万圣节临近，韩国警方在首尔梨泰院等多个人流密集区域增加部署警力，加大安保力度，以防发生踩踏事故。

首尔警方宣布，自本月23日至11月1日开展特别行动，派遣4594名警察在梨泰院、弘大、圣水洞、明洞和益善洞5个重点区域管控人流，防止过度拥挤。警方将在这些区域加大巡逻力度，并配备应急人员应对突发状况。10月30日至11月1日，警方还将在相关区域采取道路交通管制措施。

2023年8月6日，全副武装的特警在韩国首尔江南区街头巡逻。新华社/纽西斯通讯社

此外，警方呼吁参与万圣节活动的民众不要穿着仿制警服或佩戴警用装备，以免在警方执法时引发混乱。违反规定者将被处以最多6个月监禁或最高300万韩元（约合1.5万元人民币）罚款。警方同时与各大网络购物平台合作，在万圣节前夕禁止买家搜索购买仿制警服等用品。

2022年10月29日晚，大量民众在梨泰院一带参加万圣节派对时发生踩踏事故，造成159人死亡、196人受伤。警方发布的调查结果显示，这是一起“人为造成”的悲剧，归咎于多个部门事前未制定有效防范措施、事发后未能及时应对。

来 源：新华网

原标题： 韩国警方加强万圣节期间安保 严防踩踏事故

记者 王一帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com