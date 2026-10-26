新华网 2026-10-26 10:32:57

伴随“China Travel”（中国游）“Chinamaxxing”（极致中国化）“China Haul”（中国购物开箱）等话题持续走红海外社交媒体平台，外国游客不再把中国仅仅当作观光打卡的目的地，而是越来越多地将目光投向更深层的“生活方式”体验。在这一趋势中，海外“银发族”的身影愈发常见——“旅居中国”正悄然成为他们乐享晚年的选项之一。

伴随“China Travel”（中国游）“Chinamaxxing”（极致中国化）“China Haul”（中国购物开箱）等话题持续走红海外社交媒体平台，外国游客不再把中国仅仅当作观光打卡的目的地，而是越来越多地将目光投向更深层的“生活方式”体验。在这一趋势中，海外“银发族”的身影愈发常见——“旅居中国”正悄然成为他们乐享晚年的选项之一。

8月26日，在三亚国际友好中医疗养院，外籍人士体验中医切诊。新华社记者 蒲晓旭 摄

加拿大人柯克·阿佩斯兰2014年退休后与妻子定居中国广西南宁。如今，他已是当地一名小有名气的视频博主。镜头里，他逛菜市场、吃路边摊，用视频记录着自己退休后的惬意生活，也记录着南宁的烟火气。这些视频动辄收获数十万播放，引来评论区大量留言。

年过六旬的英国人戴维·戴金斯曾在江苏常熟工作7年。常熟业务告一段落后，他短暂回到英国。因想念常熟，不到半年，他又于2024年5月飞回常熟，开启“旅居养老”模式。

类似案例并不鲜见：德国工程师伊格纳茨·福斯特纳2020年退休后，与妻子选择定居广东珠海，平日爬山、练太极，过着“乐不思蜀”的日子；瑞典跨国企业前高管乔尼·约翰逊退休后，于2022年与妻子在庐山牯岭租下一栋老别墅常住……

一些地方政府和媒体公开的数据也印证了这一趋势：截至2025年9月，黑龙江省黑河市累计接待俄罗斯旅居康养老人4.85万人次。2026年1月至7月，海南省三亚市中医院及下属疗养院接待外籍人员达8502人次，涉外医疗服务收入381.15万元。其中，接待人次同比上涨43.42%，医疗收入同比提升17.37%，呈现量效齐升的良好态势。

数据背后，是一位位海外“银发族”对来华康养的青睐与选择。他们当中不少人坦言，便利的生活、友好的物价和令人着迷的烟火日常，都是让自己选择来华康养的原因。

清晨的公园里有人打太极，深夜的街道可以放心散步。“无论走到哪里，我都能感觉到大家的善意、温暖与好客。”戴金斯说。当一位外国老人决定“再多待一阵子”，他的选择也为“旅居中国”的确定性与安稳投下信任票。

阿佩斯兰经常在南宁的街头和公园里拍摄视频，介绍当地生活便利和物价友好，并多次提到南宁基础设施发展迅速，地铁和高铁让出行更便捷。他很喜欢南宁的市井生活：转过街角就能买到的烤鸭、菜市场里此起彼伏的叫卖声、菜摊上几元钱就能拎走的大南瓜。这些寻常而细碎的日子，正是他眼里中国的魅力所在。

“这里环境优美，治安良好，美食很棒。”当谈到自己为何选择来华常住时，戴金斯还对媒体表示，“中国的医疗系统运转尤其高效，令我印象深刻。”他回忆起自己曾因病在常熟住院两周的经历，直言从检查到诊疗衔接顺畅，让他感到安心。

早在2021年，阿佩斯兰就在广西的一家医院办理了就诊卡，体验了可在线沟通、预约、开具处方的互联网医院。“价格便宜、耗时少”让他感触颇深。

海外“银发族”的旅居选择，正在汇入一个更大的经济图景。2026年1月，国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》，明确提出“提升境外人员出入境和入境居住便利度”，培育高质量“旅居康养品牌”。

2025年我国银发经济产业规模已达9万亿元，预计2035年将突破30万亿元。海外银发群体的进入，正在为我国“银发经济”带来新的消费增量。

有分析指出，在华康养的外籍人士相关支出均由个人自费或商业保险承担，从长远看，“将会有效激活国内康养市场，倒逼国内养老产业不断转型升级”。

来 源：新华网

原标题： 海外“银发族”来华，爱上中国的烟火日常

记者 张改萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com