我国成功发射卫星互联网低轨28组卫星
新华网 2026-10-26 10:34:22
10月25日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨28组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
10月25日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨28组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
10月25日，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨28组卫星发射升空（长曝光拍摄）。
来 源：新华网
原标题： 我国成功发射卫星互联网低轨28组卫星
记者 杨冠宇 摄
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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