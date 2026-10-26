扩大经贸合作 释放更多“惠邻”“富邻”效应

新华社 2026-10-26 11:03:16

今年的广交会万商云集，洽谈火热。

今年的广交会万商云集，洽谈火热。这场跨越70年的盛会，见证了中国和世界与日俱增的深厚联结。广交世界、互利天下，广交会正是中国以经贸合作持续释放“惠邻”“富邻”效应的生动注脚。

作为“超级卖家”，中国的“惠邻效应”充分彰显。中国完备的产业配套和制造能力，让商业上的奇思妙想定制化落地，精准快速匹配各国生产消费需求，切实造福各国人民。外骨骼机器人、AR眼镜、智能电动升降床等一批硬核产品在广交会上集中亮相，是强大供应链的缩影。中国企业出口的不只有高性能产品，还有全链条服务和一体化解决方案，本届广交会上，36.5%的参展企业实施了“产品+服务”的模式转型，为贸易伙伴的产业升级与长期发展注入持续动能。不少共建“一带一路”国家依托同中国的产业链协作，有效拓展了适配自身条件的工业化路径。

作为“超级买家”，中国的“富邻效应”不断扩大。广交会让外国客商近距离了解中国需求，在中国大市场找到广阔商机。对63个国家实施零关税政策，进口规模连续17年稳居全球第二，前三季度进口增速达22.3%、明显高于出口……中国以更大力度、更实举措扩大进口，越来越多国家的优质产品在中国打开销路，转化为当地企业利润、居民工资和政府税收。去年中国社会消费品零售总额首次突破50万亿元，未来5年预计再增长约10万亿元。体量庞大且持续扩容提质的中国消费市场，向全球企业敞开怀抱，为各国发展带去源源不断的红利。

经贸互惠，贵在双向赋能、久久为功。“惠邻”与“富邻”是优势互补、彼此成就的良性循环。中国以自身市场和产业优势助力贸易伙伴发展，携手锻炼本领、增长底气，共创新机遇。广交会七十载历程印证，贸易合作并非简单的一买一卖，而是搭建信任纽带、培育长期伙伴关系的过程。不少海外客商数十年赴会，在持续对接中形成稳定互信。这种扎根信任、面向长远的经贸联结，能够抵御市场波动的冲击，为全球南方国家拓展发展空间，为全球产业链稳定筑牢根基。

相通则共进。全球产业链深度交织，各国已是休戚与共的利益共同体。真诚合作、相向而行、拆除壁垒，方能推动经贸合作结出硕果。本届广交会后，第九届进博会将接续登场。中国积极搭建国际经贸合作平台，更加积极主动向世界开放市场，必将释放更多“惠邻”“富邻”效应，为全球贸易复苏和经济增长注入持久动力。

来源：新华社

原标题：新华时评·广交会观察丨扩大经贸合作 释放更多“惠邻”“富邻”效应

记者：潘洁

封面图：央视新闻联播

来 源：新华社

本文转自：温州新闻网 66wz.com