人民日报 2026-10-27 10:22:00

瞄准患者看病时的痛点，陪诊行业逐渐兴起，但因缺乏服务标准，存在边界模糊、服务质量参差不齐等问题。由市场监管总局批准发布的《社会化陪同就医服务 基本要求》国家标准（GB/T 47801—2026）将于11月1日正式实施。

老年人独自去大医院看病却找不到科室、不知道去哪里缴费取药；有些外地患者去其他城市的大医院“找不着北”……瞄准患者看病时的痛点，陪诊行业逐渐兴起，但因缺乏服务标准，存在边界模糊、服务质量参差不齐等问题。

由市场监管总局批准发布的《社会化陪同就医服务 基本要求》国家标准（GB/T 47801—2026）将于11月1日正式实施。新国标建立了涵盖陪诊服务提供者、服务内容、服务流程等各方面的服务框架。

谁可提供社会化陪诊服务？

根据新国标，社会化陪诊服务提供者为“机构”。机构的陪诊服务人员（陪诊师）直接为服务对象提供陪诊服务。服务对象为因行动、认知、地域差异等导致的就医不便者，或追求更好就医体验的个人。机构可通过提供社会化陪诊服务获取收益。

陪诊师需要具备基本的陪诊知识和职业素养。北京中医药大学法律系教授、博士生导师邓勇认为，陪诊师需要掌握就诊流程、基础医学术语和应急常识，能准确转述病情；严守合规底线，坚决不倒卖号源、推销药品；具备耐心和同理心，能安抚患者情绪。

陪诊服务包括哪些内容？

经过服务对象或其法定监护人同意，陪诊师可开展排队领取预约号，预约检查、做检查准备，代买或代取轮椅、陪护床、一次性口罩等基础医疗用品；引导服务对象到指定区域，比如就诊的科室、检查室或治疗区域；帮助服务对象送检样本，领取药物和检查结果，记录医嘱，代取、复印病历、诊断证明等医疗文书；办理入院出院手续、缴费，提供就诊期间的生活辅助，例如预订交通工具、餐饮，临时保管物品等；提供就医期间的情感支持。

陪诊师提供哪些服务属于违规？

陪诊师不是医护人员，不能判读检查结果，不可以参与医疗操作，不提供医疗建议，不能给服务对象调整用药方案，不能代替服务对象或家属选择或同意治疗方案，不可以隐瞒、篡改和选择性传递服务对象关键医疗信息，不能给服务对象签署具有法律效力的医疗文书。

陪诊师进入医院服务患者，如何确保服务质量有保障、不越界？

邓勇建议，医院要强化对陪诊师的管理，探索建立“准入备案、行为管控、公示监督”机制，包括设立统一的陪诊师准入通道，核验身份和无犯罪记录，发放临时通行凭证；要求第三方机构和个人备案，明确禁止在诊室、挂号处招揽生意；在门诊大厅公示正规陪诊名单和投诉电话。同时，联合行业协会开展岗前培训，对考核合格者授予医院认可的服务标识。有关部门还应加强监管，探索建立市场监管、公安、卫生健康多部门联合执法机制，查处价格欺诈、无证经营等违法行为。

来 源：人民日报

原标题： 让陪诊服务有保障不越界 国家标准将于11月1日实施

记者 申少铁

本文转自：温州新闻网 66wz.com