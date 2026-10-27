人民日报 2026-10-27 11:06:00

《文化遗产保护传承“十五五”规划》提出，到2030年，文化遗产大保护格局基本形成。何为“大保护格局”？

《文化遗产保护传承“十五五”规划》提出，到2030年，文化遗产大保护格局基本形成。何为“大保护格局”？

文化遗产保护涉及多部门、多领域，需要系统管护、整体保护，推动物质文化遗产和非物质文化遗产、文化遗产和自然遗产协同保护，加强文化生态保护区建设管理，让各方力量拧成一股绳、同唱一首歌。

大运河保护早期多聚焦河道本体、单体水工遗存的修缮管护，守护的只是运河的“躯体”。但大运河不是孤立的河道，古闸、古码头、古镇街巷、运河非遗与沿线山水生态共同构成完整活态文化系统。如今，大运河国家文化公园依托省部际联席会议，统筹河道水系、水工遗存、城乡聚落、非物质文化遗产协同保护，推动遗产本体、历史环境、生态空间一体化保护传承。

大保护，也需要统筹保护、研究、公共服务。保护为研究提供实物支撑，研究为保护提供科学依据，公共服务则让保护成果惠及大众、反哺传承。江西九江，长江国家文化公园九江城区段，全程开放式建设、不设围墙、不收门票，实现了还江于民、还岸于民、还景于民。从“保下来”到“用起来”，从“一处美”到“全域美”，大保护格局助文化在亲民利民中生生不息。

文化遗产是不可再生的珍贵资源，一旦损毁便难以挽回。在大保护格局中，法治是坚实的基石。山东青州驼山石窟，因管理单位加装护栏时未采取有效防护措施，造像被红色油漆污染。检察机关依法提起行政公益诉讼，诉请判令文旅局履行修复职责。从刚性惩戒到前端防控，从司法审判到公益诉讼，法治贯穿文化遗产大保护的全链条。以法治定规矩、明底线，构建起严密的治理体系，大保护格局才能筑牢根基。

加强文化遗产保护传承，强化科技赋能格外重要。在浙江杭州良渚古城遗址，“良渚遗址5000+”数智应用平台实现对约162平方公里保护区的监测巡查全覆盖，数字孪生场景还可对台风、暴雨等极端天气进行仿真模拟，分级分类制定处置预案。从卫星遥感、无人机、实景三维、虚拟现实等技术应用，到石窟寺、古壁画、岩画保护的新技术研发，再到数字档案、云端展陈、沉浸展演，加强文化遗产领域科技创新，让千年文脉得以更好赓续。

大保护，意味着不仅要做好静态保存，还要抓好活态传承。健全政策体系，让沉睡的文物走出库房、走进生活，让古老技艺从“博物馆橱窗”回到“寻常百姓家”，让历史街区在保留肌理的同时焕发新的生机，我们宝贵的文化遗产才能被看见、被热爱、被珍视，从而真正传下去。

文脉绵延，功在当代，利在千秋。大保护格局的每一步探索，都是在为中华文明的传承和创新发展夯实根基。让文脉有传承、生活有底蕴、发展有根脉，这是文化遗产大保护的深层逻辑，也是文化自信坚实而温润的底色。

作者：金 茜

原标题：共促大保护 同守文脉魂（人民时评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com