人民日报 2026-10-27 11:07:58

坚持把加强理论武装摆在管党治党的突出位置，党的思想引领力不断增强，为改造主客观世界提供了“营养剂”“金钥匙”

前段时间，在南方小城漫步，撞见一溪碧水。蹲下去洗把手，清冽从指缝钻出，倦意顿时散了大半。

长江水清岸绿、黄河含沙量减少，2025年全国地表水Ⅰ—Ⅲ类水质断面比例达到91.4%，为有监测记录以来最好水平；较大面积农村黑臭水体治理率达到98%以上……从身边的小溪小流，到奔腾不息的大江大河，水环境之变，可感可知，有目共睹。

问渠那得清如许？为有源头活水来。

思想是行动的先导。新时代以来，着眼于不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动加强党的思想建设。

坚持用党的创新理论凝心铸魂，广大党员、干部在学思践悟中筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵，全党思想上更加统一、政治上更加团结、行动上更加一致。

河湖新生，正是思想伟力的生动体现。近年来，习近平生态文明思想深入人心，绿色低碳发展渐成自觉。在“思想认识和具体行动上来一个根本转变”，江河的命运随之转向。

不妨以两个例子观之。

云南大理，因流域内污水无序排放，洱海这颗“高原明珠”一度蒙尘。

2015年1月，习近平总书记在云南考察时，听取洱海保护情况介绍，强调“经济要发展，但不能以破坏生态环境为代价”。

思想指引方向，校正发展航向。2000多家餐饮和民宿客栈关停整改、1806户居民生态搬迁、5743公里污水收集管网建成投用……“人退湖进”中，洱海重焕新彩，27条入湖河流水质优良率达100%。

内蒙古呼伦湖、乌梁素海、岱海，被称为“一湖两海”，曾因湖面萎缩、水质恶化，沦为“生态伤疤”。

近日，在内蒙古乌兰察布考察时，习近平总书记来到位于察哈尔右翼前旗的黄旗海边。展板上，一组对比图，定格下“一湖两海”治理前后的“旧貌”和“新颜”。

总书记指出：“我对内蒙古的几个重要湖泊治理都提出过要求。内蒙古有这些湖很难得，要把它们真正作为宝贵资源，好好加以保护。”

党的十八大以来，总书记曾多次提及“一湖两海”污染防治问题，强调“要对症下药，分别制定治理方案，既急不得，也慢不得，要按规律办事”。

深悟“绿水青山就是金山银山”的理念，践行“统筹山水林田湖草沙系统治理”的思路，当地转变观念，“一湖一策”精准施治。

从“靠湖吃湖”到生态优先，从“就湖论湖”到全流域治理，从“九龙治水”到协调统一……经过多年综合治理，曾经濒临干涸的河湖重现鱼儿畅游，曾经污染严重的“酱油湖”再现碧波荡漾。生态之美厚植绿色根基，做强生态旅游、发展绿色能源，今天，河湖之畔，高质量发展与高水平保护协同共进。

坚持思想建党和制度治党同向发力，更为“河湖新生”提供坚强保障。从建立环境保护“党政同责”和“一岗双责”制度，到实施河湖长制，再到建立中央生态环境保护督察制度……既从思想教育上严起来，又从制度上严起来，党的领导如臂使指、党员干部担当作为，成就江河安澜、海晏河清。

又何止一泓碧水。“注重强健自身，始终充满生机活力”，是我们党的优秀特质。新时代以来，坚持把加强理论武装摆在管党治党的突出位置，党的思想引领力不断增强，为改造主客观世界提供了“营养剂”“金钥匙”，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，党和人民赢得强党强国的历史主动。

持之以恒纠“四风”树新风，筑牢拒腐防变思想防线；“第二个结合”带来又一次思想解放，“人文经济学”在实践中破题……

水至柔，而润物无声，滴穿顽石；思想无形，却春风化雨，撼动山岳。持之以恒推进全面从严治党，抓好思想教育这个根本，让理论的伟力化为实干的动力，我们的道路定会越走越宽广，我们的事业必将越来越兴旺。

作者：常 晋

原标题：一江碧水悟思想（评论员观察）——党和人民赢得了强党强国的历史主动②

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com