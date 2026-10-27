人民日报 2026-10-27 11:09:21

“长满了红锈的鱼钩上，闪烁着灿烂的金色的光芒”……一个名为“郝家豁”的创作团队将《金色的鱼钩》等长征题材课文拍成短片，获得广泛关注。课本承载的集体记忆在网络上引发了情感共鸣，也让先烈的事迹在光影中赓续流传。有网友点赞：“这就是语文课本最棒的‘续集’”。

新中国成立以来，中小学教材历经多轮修订，篇目有所增删，文本不断打磨。《金色的鱼钩》《老山界》《七律·长征》等长征题材课文长期留存于课本中，陪伴一代代人成长，沉淀为共同的阅读记忆。

红色文学佳作浩如烟海，为何长征题材经久不衰？文字背后，精神力量穿越时空。

长征是人类历史上的伟大壮举，一路浴血远征，诞生了无数可歌可泣的故事。《七律·长征》以短短五十六字，写尽万水千山的艰险与革命乐观主义；《老山界》描摹翻越高山的艰难，展现红军顽强坚定的意志；《飞夺泸定桥》记录炮火中攀索冲锋的英勇，彰显绝境里向死而生的信念……

将人民和民族的根本利益看得高于一切，为救国救民的理想不惜付出一切，长征故事留下的，是对“为什么奋斗”的深刻回答。文学美感与人文温度，让先辈的追求可感可知；信仰的力量，则使作品超越一时一地，滋养着无数读者。

习近平总书记强调，“讲好党的故事、革命的故事、英雄的故事，设计符合青少年认知特点的教育活动”。今天的孩子没有经历革命年代，要想让他们理解那些牺牲与坚守，需要跨越岁月的讲述。用好红色资源，就应从孩子能够感知的事物讲起，把历史讲准确，把人物讲鲜活。

中国人民革命军事博物馆“伟大的远征”展览中，中小学生把手掌按在展台互动区，屏幕“冰霜”缓缓消融，露出红军翻越雪山用的草鞋、脚马子（防滑器）等简陋装备。江西于都东门渡口旁，青少年研学团队观看实景情景剧《告别》，了解老区群众捐门板、搭浮桥送别红军的历史。中国教育报推出“课本里的长征”主题直播，教师结合历史背景带领大家重读经典……

多样的活动，共同引导孩子们感悟“革命理想高于天”的坚定信念。立德树人，不能停留在介绍几个名字、讲述几段情节，更要让先辈的抉择与担当，成为孩子们辨别是非、确立志向的标尺。

读懂长征，也是为了读懂今天的山河巨变。

四川凉山“悬崖村”的干部群众迎难而上，告别藤梯、建起钢梯，搬新居、兴产业；河北塞罕坝的建设者接续造林，通过营造混交林、完善智慧管护系统守护绿色；C919大型客机控制律团队历经14年自主攻关，让大飞机装上了“中国大脑”。

发展成就背后，是一次次迎难而上、一代代不懈奋斗，也是对长征精神的接续传承。感悟新时代的火热实践，青少年才能明白，课本里的长征为何经久不衰，也更懂得今天的一切来之不易。

读懂长征，更是为了辨明前行方向。如今，生活条件改善了，但任务的艰巨性、复杂性丝毫未减。实现高水平科技自立自强，推进乡村全面振兴，建设美丽中国……眺望前路，还有许多“雪山”“草地”需要跨越，还有许多“娄山关”“腊子口”需要征服。传承长征精神，既要坚定面对挑战的信心，也要在求知探索、团结协作中增长才干，把个人志向融入国家发展需要。

课本里的长征故事，连接着过去，滋养着未来。当书页中的感动化为人生追求，精神的火种便能接续传递，激励青少年走好自己的长征路，奔赴强国新征程。

作者：余 璇

原标题：读懂课本里的长征（微观）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com