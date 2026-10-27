人民锐评：“过来人”与“窃脸人”：AI时代，我们该如何存在

人民锐评微信公号 2026-10-27 11:10:17

最近，歌曲《过来人》火了，一张张带着喜怒哀乐的古人“AI脸”，让众多网友共情。

最近，歌曲《过来人》火了，一张张带着喜怒哀乐的古人“AI脸”，让众多网友共情。几张现代人的“AI脸”也火了，不过，是让人窝“火”——两名不法分子利用他人照片生成AI视频，突破购物平台人脸识别系统，盗取了账户信息。

从“过来人”到“窃脸人”，两起事件联系起来看，不能不警觉：古人的脸因为AI，得以跨越千年与我们相见，现代人的脸却因为AI侵权，可能要被迫隐藏起来。甚至有人担忧，未来的人们，也许会为了保护隐私而戴面具上街。

这并非杞人忧天。生成式人工智能兴起短短几年，相关乱象已摆上治理者的桌面：有人将写稿答题全盘委托给AI，思考能力逐渐退化；有人沉迷于劣质AI短剧，脑海中盘旋的不是豪门争产就是婆媳大战；更有甚者，通过伪造换脸、语音克隆实施诈骗，严重扰乱社会秩序。

人们不禁质疑：AI 究竟是赋能千行百业的利器，还是消解人的主体性、滋生各类风险的“源头”？

这是个“横看成岭侧成峰”的问题。技术是把双刃剑，用得好，AI就能“赋能”于人；用不好，AI就会变成“负能”，像一匹脱缰的野马横冲直撞。

不禁联想到古人驯服汗血宝马的故事。

汉武帝时期，内地从西域获取一批汗血宝马。这种马脾性刚烈，如何驯服？有人总结了三条经验：“相马、调声、辨疾”。“相马”，就是辨识品色、明晓优劣；“调声”，就是听取马声、规训引导；“辨疾”，就是识别马病、对症医治。

AI时代，我们该如何存在？古人驯马的智慧，或可启发思考。

以“相马”的方式善识AI。

技术的初衷，是延伸人的感官、提升人力效能，把人从重复繁琐的劳动中解放出来，投向更富创造性的领域。如果失去了“以人为本”这个初衷，任由AI弱化人的思考、增强社会惰性、冲淡责任意识，AI发展就会走入歧途。

以“调声”的方式善用AI。

AI是为人服务的，应该增强人的轻松感、幸福感，而不是加剧人的焦虑感、紧张感、疲惫感。AI产品在研发之初，就应摒弃片面唯效率、唯流量的导向，注重提升生产生活效率，降低高危职业风险，优化社会资源分配，把安全、公平、向善的理念深深嵌入AI的应用导向。

以“辨疾”的方式善管AI。

当人类发明了比自身强大千万倍的生产工具，便须臾不能放松风险意识。为这种工具明确法律红线与伦理底线，维护合理分配的正义，厘清人与工具的边界，从源头规避偏见、造假、侵权等风险，才能让AI 创新不跑偏、发展不失度，真正成为赋能社会进步的正向力量。

确保AI始终释放正能量，我们就能多听到“过来人”这样动人心弦的歌，少遭遇“窃脸人”这样的令人糟心的烦。（执笔：卢泽华）

（来源：人民锐评微信公号）

作者：常言道

来 源：人民锐评微信公号

本文转自：温州新闻网 66wz.com