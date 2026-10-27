青科会：让青年成为定义未来的主角

好评如潮 2026-10-27 11:11:22

金秋十月，温州迎来一场属于青年的科学盛事——2026世界青年科学家峰会在10月24日至25日举行。当“AI时代的全球青年行动——构建可持续发展的未来”成为年度议题，这场峰会释放的信号清晰而有力：未来的答案，正在青年手中酝酿。

这一届峰会，青年分量之重是历年来最高的。45岁以下青年代表占比超80%，青年作报告的比例过半，双双创下历史纪录。这不仅是数据的变化，更是一种姿态的转变——把话筒递得更靠前，把舞台真正让给年轻人。科学从来不是少数人的专利，创造力也不该论资排辈。当越来越多青年站上报告席，讲述自己的研究、分享自己的思考，我们看到的是一代人对世界提问方式的更新，也是科学共同体对新生力量的诚意托举。

温州这座城市，也天然带着与青年相通的性格。民营经济在这里最早破土，“敢为天下先”是这里最朴素的底色——白手起家、不等不靠、认准了就干。这份基因与青年科学家的气质惊人地契合：都敢于打破常规，都愿意为未知押上行动。峰会把舞台递给青年，与这座城市一贯的信条同频：尊重每一个敢想敢试的人，相信创造能改变处境，也能改变世界。

峰会的大门也在越开越宽。首次邀请发展中国家科学院作为主宾国际组织，首次由世界青年科学家联合会参与主办筹办，这两个“首次”，把这场峰会的视野从一座城市延展到更广阔的世界。科学没有国界，来自不同发展阶段的青年坐在一起，讨论同一个可持续未来，这种连接本身就蕴含着解决全球性难题的可能。

平行论坛的议题勾勒出未来最生动的轮廓——具身智能、脑机接口、新能源新材料。这些名字听起来前沿，但它们的共同点是——都没有标准答案。青年科学家被放到这些议题前面，不是因为他们已经知道答案，是因为他们敢在不知道答案的地方先开始。

展望未来，期待不该停留在对技术的一味憧憬。我们期待青年创造更强大的工具，更期待他们用它解决真实的问题、回应真切的关切，让发展的成果更公平地惠及更多人。峰会提供的不是一份答案，而是一个起点——一个让年轻人知道“有人在乎、有人陪着”的起点。

两天的会期很短，但青年科学家的路很长。一场峰会能做的，不是替他们定义成功，是让他们带着这份“被看见”的底气继续往前走。当一群愿意在“没有标准答案”的地方下注的年轻人从这里出发，未来的答案，就已经在路上了。

青年向上，未来可期。

作者：张智涵

来 源：好评如潮

本文转自：温州新闻网 66wz.com