群像向前，新质不息：温州制造的“万木成林”之道

好评如潮 2026-10-27 11:12:07

9月，2026民营经济创新发展大会首次走出省会城市、落地温州。上半年GDP5148.2亿元、增长6.0%，规上工业增加值增长11.4%、增速全省第一，33个工业大类中28个行业保持增长,在这份成绩斐然的半年报中，比“第一”的亮色更值得注意的是，那“超八成”的底色。

温州制造何以能“新质”突围？因为一木不成林,万木绿成荫。一两家明星企业的孤峰突起无法破围，而一片产业森林的集体拔节，则能助力城市与企业的腾飞。走进温州制造，我们看到的不只是正泰、德力西这样的“乔木”参天，更有无数中小企业在细分赛道上各展其长。这种“万木成林”的生态，恰恰是温州最深沉的力量。

根脉深扎，以草根觉醒厚植“新主体”

温州的“新质”，不是自上而下的政策号召，而是自下而上的草根觉醒。从“走遍千山万水”到“算尽千行数据”，“四千精神”在车间里长出新年轮。在乐清，天正“未来工厂”全流程自动化率达98%、单件制造时间缩短至1.5秒；在永嘉，泵阀企业攻克耐腐蚀材料难题，产品寿命从三年延长到十年。全市9300多家规上工业企业中民营企业占九成以上，正是这些把根扎进泥土的企业，让“知本”与“资本”在一线融合。

雨林共荣，以协同进化涵养“新生态”

独木不成林，百花方为春。块状经济曾是“低小散”的代名词，如今正长成创新雨林。在瑞安，汽摩配中小企业抱团接入工业互联网，共享订单、共担研发，一个爆款零部件从图纸到量产只需两周；在龙湾，300多家阀门企业协同创新，产值突破200亿元。还有苍南的印刷包装、平阳的塑编塑包、龙港的印刷材料，每一个传统块状经济都在长出“新质”的嫩芽。大中小融通、上下游共生，正是这场突围区别于单点突破的关键。

乔木参天，以价值攀升开辟“新赛道”

温州不丢老本行，而是让老树发新枝、让幼苗速成林。正泰从低压电器做到年营收超2200亿元的智慧能源服务商，户用光伏电站累计建成超200万座;华峰化学从鞋底原料起步，氨纶全球市占率28.7%、居全球第二，还攻克了己二腈“卡脖子”技术。新赛道同样成势:瑞浦兰钧户储电芯出货量全球第一，麦田能源创业七年领跑全球户储，大科激光单模万瓦光纤激光器打破国外15年垄断。上半年，数字经济核心产业制造业、高技术产业增加值分别增长23.4%、19.6%。当万千市场主体同时向“新”而行，增长便不再是偶然，而是系统性的生态进化。

沃土培厚，以制度供给守护“新质”生长

制度甘霖落下，幼苗方能成林。作为全国首个新时代“两个健康”先行区，温州构建起“1+2”民营经济促进立法体系，设立全国首个“民营企业家节”；“科创指数贷”发放超千亿元，“数据得地”让好项目不缺地。随着“一区一廊一会一室”持续释放能量，高新技术产业占比升至73%。这正是在营造一种让“乔木”参天、“灌木”繁茂、“小草”茁壮的制度气候。当政策、资本、人才、技术如阳光雨露般均匀洒落，每一棵“树木”都能找到向上生长的缝隙。

站在2026年的此刻回望，温州制造的“万木成林”之道已然清晰：根深者不畏风急，林密者自成气候，土沃者生生不息。这场突围没有终点，因为“新质”本身就是一个不断进化的过程。当每一家温州企业都在自己的赛道上跑出加速度，温州制造的产业森林，将会在风浪中愈发葱茏。

作者：孔文怡

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本文转自：温州新闻网 66wz.com