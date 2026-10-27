好评如潮 2026-10-27 11:12:45

城市与人才的相遇，最怕的是一见钟情之后的相忘于江湖。10月24日，2026年世界青年科学家峰会再赴温州，60多个国家和地区的近800名代表齐聚瓯江畔，45岁以下青年人才占比达88%。七年深耕，117个创新平台、1244个前沿项目在温落地生根。一场峰会与一座城市，正以“君以峰会赴约、我以瓯江相迎”的姿态，回答一个更深的问题：一座以制造业和民营经济立身的城市，为什么让全球青年智慧来了就不想走、走了还想来。

以会为媒，近悦远来。引才之道，不在广撒网，而在搭好台。一座制造业城市要吸引全球青年科学家，靠的不是待遇清单的厚度，而是让每一份抱负都有可用之处。温州把峰会做成了一座面向世界的“科创码头”，2024年世界青年科学家联合会业务总部落户，更是让这场年度盛会升级为全年运转的引才通道。这一步的意义在于，人才不再只是“被邀请的客人”，而是“常驻的主人”。中国眼谷、基因药谷、数安港沿环大罗山科创走廊次第落子，峰会对接的项目与资本源源不断导入产业集群，一条从“认识温州”到“扎根温州”的通路由此贯通。引才的最高效率，不是给出多厚的红包，而是让人才在尚未抵达时，就已经看见自己的下一步落在哪里。

此心安处，便是吾乡。引才是一时的掌声，留才是一生的承诺。青年科学家最稀缺的不是科研经费，而是一段不被打断的黄金时间、一个能被产业真实需求牵引的研究场景、一套不必在“论文”与“产线”之间做取舍的评价尺度。温州的留才逻辑恰恰打在这些痛点上，递进意味十分清晰：先解决“住得下”，再解决“算得数”。立法设立“温州人才日”、迭代“人才新政40条”、推出“510+行动计划”，住房、岗位、资金层层兜底，这是留人的底线；更具突破性的是评价制度的转向，“问企识才”让企业自主认定人才，“科技副总”扎根车间解难题，“贡献双计”让科研人员在企业的付出折算为高校绩效、纳入职称评定，从“给待遇”走向“给认可”。待遇留人只能留住脚步，认可留人才能留住心。留才最深的诚意，不是把人“养起来”，而是把人的每一种贡献都“算数”。当人才不必在职场与市场之间做二选一，温州，就是他们安放一生的答案。

以才兴城，城以才兴。引才留才是序章，用才才是真章。许多城市能把人才请进来，却留不住成果，实验室的突破停在论文里，产业的难题悬在车间里。温州的解法有清晰的递进逻辑：先给平台，再给场景，最后让产业本身成为人才成长的“试验田”。“一港五谷”高能级平台敞开怀抱，数安港集聚数据生态企业超1600家，中国眼谷打通眼健康全产业链，这是“给平台”；全国首个市级人工智能局挂牌成立，“AI赋能万企”场景开放行动向青年人才张开怀抱，鞋服、电气、泵阀、眼镜等传统产业成为AI落地的“第一现场”，这是“给场景”；有青年科学家因峰会结缘温州，五年攻坚建成千吨级中试线，从实验室到车间、从论文到产品，青年的想象力沿着瓯江变成产业的筋骨，这是“给未来”。平台解决“有没有地方干”，场景解决“有没有问题干”，产业解决“干了有没有用”，三者层层递进，人才的价值才能在城市的肌理中真正落地。用才的最高境界，不是让人才来适配一座城市既有的产业，而是让一座城市的产业因为人才的到来，长出新的形状。

一场会，聚的是才；一座城，赢的是未来。七年前，温州用一场峰会向世界递出名片；七年后，这座城市正用制度、场景和产业，把“来过”变成“留下”，把“看见”变成“扎根”。人才与城市最好的关系，从来不是谁成全谁，而是彼此成为对方继续向前的理由。当全球青年智慧在瓯江之畔找到落点，温州也从“商行天下”的传奇里，长出了“智汇天下”的新叙事。

作者：陈志渝

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本文转自：温州新闻网 66wz.com